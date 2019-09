Borgmester Tomas Breddam og S-flertallet i Roskilde bør fremlægge deres egen politik fremfor at blive fornærmet over oppositionens kritik. (Foto: Anders Ole Olsen)

Kommentar: S får ikke nogle børnebilletter

Roskilde Avis - 22. september 2019 kl. 00:37 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KUGLERNE FLYVER MOD ROSKILDES REGERINGSPARTI Socialdemokratiet i øjeblikket. En del af problemerne kan de ikke gøre meget ved, f.eks. de stærkt stigende udgifter for kommunen til anbringelse af unge og andre i døgninstitutioner udenfor hjemmet.

Men i andre tilfælde er det selvskabte - ofte mindre - vanskeligheder, der med en skidt styring udvikler sig til meget større og dermed farlige sager. Som da man pludselig fik den tovlige idé at aflyse de velfungerende fælles fester for skolernes afgangs-klasser - stik imod råd fra lærere, forældre og politi.

PÅ SIDSTE MØDE I BYRÅDET var kritikken meget massiv, og det er selvfølgelig ikke morsomt at blive udsat for sådan en spærreild.

Men når partiet selv har 16 ud af byrådets 31 medlemmer og sikre alliancepartnere hos SF, Radikale - og til dels Enhedslisten eller flere - burde det være muligt at finde udveje og komme videre.

I STEDET VÆLGER MAN ÅBENBART at gemme sig i en 'pindsvinestilling', som om en opposition i mindretal er i stand til at gennemføre en fjendtlig belejring.

Sådan optræder bl.a. partiets gruppeformand i byrådet og med et indlæg her i avisen, som han naturligvis altid er i sin gode ret til at komme med.

HER KOMMER ET OPSIGTSVÆKKENDE SYNSPUNKT, om at vanskeligheden for S bl.a. består i, at de har fået valgt så mange til Roskilde Byråd. Når de derefter først efter besvær har fået diskuteret sig frem til en fælles holdning, er det derfor meget svært at ændre på den og indgå kompromis med de øvrige partier.

Jeg har sjældent hørt så dårligt et argument til at stemme på et parti igen ved næste valg.

SANDSYNLIGVIS ER DET EN FORTALELSE i kampens hede, og den slags skal der naturligvis være plads til - hvis ellers man selv tør erkende fejlen bagefter.

Derimod hjælper det ikke noget at skylde på byens to aviser, der begge havde den samme gengivelse af sagen. For det kan jo ikke bare være alle de andre, der hele tiden fordrejer eller misforstår tingene.

JEG ER FORBAVSET OVER, hvis de 16 S-medlemmer i Roskilde Byråd kan blive forbavset over den massive kritik fra de øvrige partier.

Ved sidste kommunevalg i 2017 vandt S en hidtil uset valgsejr i Roskilde og fik flertal alene, takket være borgmester Joy Mogensens indsats og popularitet. Det gik ud over alle de øvrige partier.

SÅ ER DET DA NAIVT, hvis man nu tror, at de andre partier ikke vil prøve at vinde noget af deres tabte terræn tilbage. Tværtimod er det deres naturlige pligt, hvis ellers de tror på deres egen politik.

Derfor er der ingen grund til at spille fornærmet eller gemme sig for kritik. Kun med argumenter og handlinger har den lokale S-regering en chance for at overbevise mange roskildensere, om at den skal have en chance for at fortsætte.

ENDNU ER DER OVER TO ÅR til næste valg, og den første store opgave er at få kommunens økonomi til at køre rundt - uden at der bliver for slemme besparelser i de næste års budgetter.

Så må man sammen med et funktionsdueligt flertal finde ud af, hvordan det så skal foregå i en eller anden balance mellem besparelser og en eventuel skattestigning. På den måde kan man undgå de værste nedskæringer og stadig have råd til nye initiativer - som f.eks. julebelysning for Roskildes vigtige handelsliv.

DEN NYE BORGMESTER Tomas Breddam har brug for at kunne trække på både loyale og klart talende folk, der kan hjælpe ham med at overbevise Roskildes befolkning om, hvilken vej man skal frem.

Opgaven kan godt se svær ud, men når man har et sikkert flertal og alle andre trumfer på hånden, hjælper det intet at klage over modstanderne. Situationen er nemlig, at:

S FÅR IKKE NOGLE BØRNEBILLETTER.

