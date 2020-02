Kommentar: Roskilde tilbage på hovedsporet

Med en tog- og vejforbindelse over Kattegat vil Roskilde Station for alvor genvinde sin store betydning. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Roskilde Avis - 24. februar 2020 kl. 09:09 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDE HAR ALLE TIDERS CHANCE for igen at placere sig helt centralt i landet, hvis den nye regering planer om at genoptage projektet med en Kattegat-forbindelse bliver til virkelighed. Så vil den nye hovedfærdsels-åre i landet mellem de to største byer København og Aarhus komme til at gå forbi og igennem Roskilde.

Derfor kan det undre, at de lokale politikere fra byrådet, Folketinget og andre steder ikke er mere optaget af denne sag, der vil få helt afgørende betydning for Roskilde. Fremfor f.eks. at rangere rundt med en idé om at få S-tog, hvis fordel fortsat er yderst tvivlsom.

MANGE GODE LOKALE FOLK HAR BEGRÆDT, at Roskilde er ved at blive kørt ud på et sidespor i landets overordnede trafik-system. Den store motorvej tværs gennem landet går langs Køge Bugt, og Holbæk-motorvejen er ikke noget rigtigt alternativ, så længe der ikke er en motorvej herfra til Ringsted. Den nye jernbane fra København til Ringsted fører også mange af tog udenom Roskilde, der allerede har mistet adskillige ic-tog til den vestlige del af landet.

Alt det vil Kattegat-forbindelsen ændre fuldstændigt, selv om det vil tage lang tid at anlægge de to lange bro fra Kalundborg-området over Samsø til Hov syd for Aarhus. Alene udsigten til denne nye og meget hurtigere forbindelse vil nemlig få betydning, når firmaer og andre skal placere sig.

DE NYE BROER skal være med både motorvej og tog. For begge typer transport vil det forkorte rejsetiden mellem Aarhus og København med op imod halvanden time, hvilket er ca. det halve af situationen nu. Det anslår flere erhvervs-organisationer, som varmt støtter projektet, fordi det rummer en række andre fordele, bl.a. for arbejdskraftens mobilitet, når landet på denne måde bindes tættere sammen.

DSB mener endda, at rejsetiden mellem Aarhus og København kan komme ned på under en time med nye og hurtigere tog. På denne strækning vil Roskilde så være den største by og et naturligt stop, så passagerer herfra også kan komme til Aarhus på under en time og derfra videre til hele det nordlige Jylland.

MED KATTEGAT-FORBINDELSEN bliver der langt større trafik-sikkerhed, når landet nu får to tværgående hovedruter. Dvs. at selv om f.eks. Storebælts-forbindelsen skulle blive afbrudt af en eller anden grund, så kan man stadig komme fra den ene landsdel til den anden.

Samtidig er det slut med, at en eller anden have-ejer i Sorø eller et andet sted kan stoppe landets gennemgående togtrafik, hvis han eller hun fælder et træ ned over sporene.

DEN NYE FORBINDELSE er i øjeblikket anslået til at ville koste omkring 120 mia. kroner, og det er jo mange penge.

Men uden ruten over Kattegat skal der investeres endnu mere i de bestående motorveje, hvor trafikken allerede klumper sig sammen på Fyn, i Trekants-omdrådet og på Vejle Fjord-broen.

HELT OVERORDNET MÅ DER VÆRE MILJØ-FORDELE ved, at den stadig voksende transport med lastbiler kun skal køre halvt så langt på Kattegat-ruten fremfor at tage ruten hele vejen rundt over Fyn.

De hurtige forbindelser med bil og tog vil også betyde, at der ikke længere er meget mening i at flyve til hverken Aarhus, Karup eller Aalborg, og det vil også give en betydelig klima-gevinst.

ROSKILDES TOMAS BREDDAM må kunne finde allierede hos andre borgmestre, der også vil få meget store fordele af denne nye forbindelse. Eksempelvis Michael Ziegler (K) i Høje-Taastrup, den tidligere formand for Kommunernes Landsforening Martin Damm (V) i Kalundborg og partifællen i Holbæk Christina Krzyrosiak Hansen.

De vil repræsentere en stærk tværpolitisk gruppe fra Midt- og Vestsjælland og har derfor større gennemslagskraft, hvis de forstår at arbejde sammen.

På den måde er der nu et nyt håb om at få:

ROSKILDE TILBAGE PÅ HOVEDSPORET