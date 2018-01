Roskilde må løse sine store parkerings-problemer, hvis målet om at blive en stor oplevelses- og handlesby skal opfyldes. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Roskilde på langs og på tværs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Roskilde på langs og på tværs

Roskilde Avis - 02. januar 2018 kl. 00:29 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ENKELTE VINDUER STÅR STADIG TOMME i byen, når man går gennem Roskildes centrale handelsstrøg. Men det skal man nok være forsigtig med at drage alt for hurtige konklusioner af.

Enkelte vil gerne gøre det til en lurende krise for positionen som Sjællands største handelsby udenfor København. Men i forhold til de øvrige købstæder i regionen er der ikke meget at klage over. Så jeg synes faktisk, at glasset er halvt fyldt fremfor halvt tomt.

SPØRGSMÅLET ER SNARERE, om ikke det er meget sundt med en form for regulering gennem markedet, så huslejerne ikke bliver skruet alt for højt op. Flere store investerings-selskaber har i de senere år overtaget en række centrale ejendomme i Roskilde og vil gerne have deres penge hjem igen, hvilket både butikkerne og andre lejere har mærket.

Da byrådets flertal for et par år siden nedsatte dækningsudgiften, som er en særlig skat på erhvervs-ejendommene, var det bl.a. for at give mere gunstige forhold til handelslivet. Men de fik nu ikke meget glæde af mindre husleje, da udlejerne i de fleste tilfælde valgte at putte pengene i egen lomme, hvilket der slet ikke er noget forkert eller overraskende i, når de nu kunne gøre det.

MANGLENDE PARKERING er efter min opfattelse et langt større problem, når Roskilde nu vil leve af at være handels- og oplevelsesby. Så kan det ikke nytte noget, at folk ikke kan komme ind med deres til alle disse forskellige attraktioner, som byen satser på.

Ideelt kan man have alle mulige ideer om, at det ville være bedre, hvis besøgende i byen tager toget og bussen. Men hvis de nu skal købe ind samtidig, er bilen altså fortsat det bedste og nemmeste transportmiddel.

I DET FORLØBNE ÅR har Algade mærket, at et stort antal p-pladser har været fjernet på Sortebrødre Plads, mens der bygges et nyt parkeringshus, som bliver færdig til sommer. Det glæder mange i den ende af byen sig til.

Eksemplet viser samtidig, at Roskilde har brug for mange flere p-huse. Både under det kommende Røde Port-byggeri syd for stationen, ved hjørnet af Ringstedgade og Borgediget - samt forhåbentlig også på Schmeltz Plads.

MED DEN HÅRDE KONKURRENCE, som Roskilde nu har i forhold til andre købstæder og indkøbscentre, er enhver idé om betalt parkering håbløs ind til videre.

Lad bare nabo-byerne eksperimentere med den slags og jage kunder væk, hvis de har råd til det.. Derfor er det fornuftigt, at det nye p-hus på Sortebrødre Plads bliver gratis, og byggeriet betales af grundsalg ved siden af.

SOM SAMLET INDKØBS-CENTER har Roskilde haft stor gavn af RO's Torv ved Københavnsvej, der har trukket mange nye kunder til fordel for hele byen. En gang lignede Københavnsvej en indfaldsvej til en by i Østtyskland, men efterhånden er store og pladskrævende forretninger flyttet hertil og har skabt et langt bedre billede.

Den psykologiske bygrænse mod øst var tidligere Røde Port, men nu er byporten flyttet helt ud på den anden side af motorvejs-afkørslen Roskilde Øst. På Hyrdehøj har det store byggeri også rykket byen langt i denne retning.

HELE KOMMUNEN er ikke længere bygget op om den gamle hovedvej fra København til det vestlige Danmark. Udbygningen tager i disse år fart, så vi også får mere levedygtige byer med kundegrundlag for lokale butikker i både Jyllinge, Gundsømagle, Vindinge, Viby og Svogerslev.

Vi skal huske, at det hele ikke kun foregår i Algade og Skomagergade, som bl.a. formanden for Erhvervsforum, Marie-Louise Munter har fremhævet.

TRAFIKKEN ER DOG FORTSAT det svage punkt for Roskildes udvikling. Vejene til- og fra byen mod både Ringsted og Køge er blevet så proppet, at det for længst havde udløst en motorvej - hvis vi havde været i Jylland.

Derfor er kravet en om motorvej til Ringsted stadig afgørende, hvis vi ikke skal ende på et sidespor i den landsdækkende trafik. Det samme gælder for togene, hvor roskildenserne både har brug for hurtige forbindelser mod København og til den vestlige del af landet.

VI ER ALTSÅ AFHÆNGIGE af overordnede trafikinvesteringer, både når det gælder motorveje og tog. Men vi kan gøre tingene fornuftigt indenfor vores egen kommune, hvis vi ønsker en udvikling af

ROSKILDE PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS