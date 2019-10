Per Bennetsen fra Trekroner er en af de kendte roskildensere, der nu runder en mærkedag.

Kommentar: Roskilde fejrer de gode mærkedage

Roskilde Avis - 29. oktober 2019 kl. 00:53 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

JUBILÆER, JOBSKIFTE OG FØDSELSDAGE nu til 1. november har præget flere af de sidste udgaver af Roskilde Avis. Disse artikler tegner et vigtigt billede af vores by og område, hvor mange mennesker hver på deres plads yder en stor og vigtig indsats.

Derfor har de også fortjent at komme i avisen, så andre kan følge med. Denne type navnestof er blandt det allervigtigste for en lokalavis, når alle kan læse om, hvad naboer, venner og bekendte egentlig udretter.

EN ARTIKEL, som jeg var meget glad for at læse, handlede om Anne Marie Ørsted Møller, der for 45 år siden startede i Roskilde Sparekasse på Stændertorvet og nu slutter hos Danske Bank. Hun kom fra en tid, da de bedste elever fra årets årgang på Roskilde Realskole fik job i sparekassen eller Roskilde Bank, som nu begge er væk.

Hendes historie handlede bl.a. om at bevare den menneskelige kontakt til kunderne midt i en galopperende it-tid. De pengeinstitutter, der forstår det budskab, kommer nok også til at klare sig bedst.

PÅ INDUSTRIVEJ kan firmaet Ib Bruun & Co. fejre 50 år med stumper til biler, efter en beskeden start i et private hjem i Gevninge.

Familie-sammenhold, flid og loyalitet har skabt denne succes. Det er mange af den slags firmaer, der er rygraden i det lokale erhvervsliv og sørger for velstand og velfærd til Roskilde.

UDE PÅ RÅDHUSET er der afsked med en af Roskildes helt afgørende nøglepersoner, når vicekommunaldirektør Mogens Raun nu siger farvel.

Hver gang der har været en vanskeligt sag - enten det nu var byggeriet af ny svømmehal eller den praktiske placering af en ny FGU-uddannelse - blev 'kommunens problemknuser' sat på sagen. Nu bliver det så spændende at se, hvem der skal- og kan løfte denne enorme opgave.

PÅ DEN UDFLYTTEDE KATEDRALSKOLE ved Holbækvej har Claus Niller 25 års jubilæum som rektor og kan glæde sig over at have skabt et af de mest succesrige gymnasier i regionen, hvor eleverne strømme til fra et stort område.

Men 'arbejderdrengen fra Midtbyen' er ikke kun en god skoleleder. Han føler også et ansvar med stort engagement for sin hjemby og har eksempelvis ydet en stor indsats i Sygehusgruppen, der arbejder for at redde så meget som muligt af det lokale hospital.

PÅ HÅNDVÆRKEREN I HERSEGADE fejrer advokat Klaus Graversen 60 år og kan ligeledes se tilbage på mange spændende oplevelser i sin hjemby.

Lige fra dengang Roskildes unge advokater mødtes på værtshus efter formiddagens tur i retten og til nutidens it-prægede og mere strømlinede branche.

NEDE I SKOMAGERGADE kan slagtermester Palle Christensen fejre, at han og den mangeårige forgænger Peter Frimann, gennem 40 år har skabt noget, der blev valgt til landets bedste slagterbutik.

De fleste i Roskilde er stolte af at have forretninger af denne kvalitet, og det trækker også flere kunder til byen fra et større område.

EN UNG GYMNASTIKPIGE startede for 60 år siden på eliteholdet i Roskilde Gymnastikforening, hvor hun senere blev en både vedholdende og energisk formand gennem mange år.

Derfor hyldes Bente Lindgaard Magnusson nu for 50 års lederarbejde for sporten og folkesundheden.

ROSKILDES MÅSKE MEST MAGTFULDE MAND hedder Per Bennetsen og bor i Trekroner med familien. Han er topchef i Region Sjælland med over 17.000 ansatte.

Den RUC-uddannede cand. techn. soc. bliver fejret på regionsgården for sit jubilæum indenfor amtet/regionen. Her har han nu har den store opgave med bl.a. at få ryddet ordentligt op efter sagerne om it-bestikkelse og kræft-skandalen i Ringsted.

ALLE DISSE ROSKILDENSERE er værd at skrive om i avisen, når de udretter noget på mange forskellige fronter.

Kendskabet til de andres indsats giver nemlig en fælles forståelse og identitet for vores by. Derfor er det både vigtigt og rigtigt, når:

ROSKILDE FEJRER DE GODE MÆRKEDAGE.