Kommentar: Pas nu på Jul i Roskilde

Roskilde Avis - 28. januar 2020 kl. 00:25 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

EN SKRAP KRITIK, rettet imod en del af indholdet i det lokale julehæfte 'Jul i Roskilde', kom for kort tid siden her i avisen fra min gamle ven Kurt Buchtrup.

Han har fuldstændig ret, når han påpeger alvorlige fejl i en bestemt artikel. Men adressen for hans kritik er nu forkert, efter min opfattelse.

BUCHTRUP HAR BEDRE FORUDSÆTNINGER end de fleste for at beskæftige sig med byens historie, hvilket han nu gør i imponerende omfang på sin hjemmeside 'roskildesudvikling.dk'. Han voksede op i karréen ved den gamle Roskilde Brugsforening på hjørnet af Støden og Ringstedgade, hvor nu Fællesbageriets store bygning med bl.a. Slagter Frimann har til huse.

Dengang fik de kvikkeste elever fra Roskilde Kommunale Realskole en læreplads hos Roskilde Sparekasse eller Roskilde Bank, og Kurt kom i førstnævnte, hvor han efter nogle år hurtigt var tillidsmand. Efter en afstikker fra Roskilde vendte han tilbage som direktør i Bikubens nye filial, og til sidst var han chef for sin gamle læreplads på Stændertorvet, der nu i mellemtiden er blevet til Danske Bank.

EFTER EN KONSTATERING af, at 2019-udgaven af 'Jul i Roskilde' såmænd ikke er den værste, kaster han sig over en bestemt artikel om Hotel Prindsen. Heri henvises til en historisk stemning på stedet med atmosfære tilbage fra 1700-tallet. Problemet er bare, at det nuværende hotel først er opført i 1870'erne.

Buchtrup kritiserer så redaktionen af hæftet for ikke at fange en så graverende fejl. Men her synes jeg nok, at han 'retter smed for bager', som det hedder i et gammelt mundheld fra digteren Johan Herman Wessels.

DEN GAMLE BOGTRYKKER Per Schneider og hans datter Marianne Depping, der udfører et kæmpemæssigt og beundringsværdigt firma med at få finansieret og udsendt 'Jul i Roskilde', har efter min bedste vurdering ikke hovedansvaret for denne fejl.

Den falder derimod tilbage på den person og det firma, der kan finde på at levere den slags uden at foretage et helt elementært tjek. Et hurtigt opslag på nettet ville have været tilstrækkeligt. Men når artiklen fremstår med underskrift, er det i første omgang vedkommende person, som har ansvaret for indhold.

HER PÅ AVISEN støder vi ofte på samme problemstilling. Redaktionen er ansvarlig for de artikler, som vi selv har skrevet med eller uden navn. Derfor har vi selvfølgelig pligt til at efterprøve fakta og oplysninger i disse artikler. F.eks. sikre, at der ikke er fejl eller injurier, samt at folk, der udsættes for kritik, også får mulighed for at svare.

Når så firmaer eller enkeltpersoner sender pressemeddelelser med rosende eller kommercielt indhold, udformet som en artikel, laver vi det konsekvent om til underskrevne indlæg. Dermed kan læserne tydeligt se, hvor det kommer fra, og ingen kan bruge avisens troværdighed til at få afleveret den type indlæg.

ER GLASSET HALVT FULDT eller er det halv tomt, lyder et godt udtryk, som på en glimrende måde beskriver, hvordan man ser på verden. Jeg synes faktisk, det er fantastisk, at Roskilde fortsat har et julehæfte, der udkommer år efter år, og som bringer en række gode og grundige beskrivelser af nutidige og historiske begivenheder i vores område.

At der så smutter lidt lettere og måske endda dårlige indslag med, er til at leve med , hvis alternative et, at der nok slet ikke ville udkomme sådan et hæfte.

Derfor mener jeg, at de skrivende bidragydere har hovedansvaret for deres indlæg. Den forståelse er den bedste metode, når det gælder om at nå målet:

PAS NU PÅ JUL I ROSKILDE.