Arkivfoto: Erling J. Pedersen

Kommentar: Op- og nedture til jul og nytår

Roskilde Avis - 09. januar 2018 kl. 00:26 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEN GODE NYHED kom midt i julen, og startede egentlig skidt. De ansvarlige i kommunen havde glemt at sørge for julemad til 20 psykisk syge på bostedet Toftebakken ved Sct. Hans.

Heldigvis sprang to behjertede roskildensere til. Restauratør Christian Zwicky på Gastronetten og Vikinge-bageren Michael Søndergaard sørgede med en hel ekstraordinær indsats for, at det alligevel blev jul for beboerne på Toftebakken.

DETTE JULEEVENTYR fra virkeligheden blev en af de mest læste artikler på hjemmesiden og Facebook hos avisen gennem meget lang tid.

Men sagen giver samtidig stof til ekstra eftertanke.

NÅR DE SVAGE GLEMMES selv til jul, er det desværre ikke helt tilfældigt. For de råber ikke så højt, som det efterhånden er nødvendigt for at være sikker på at blive hørt og få sin ret.

På Facebook hos Roskilde Avis var nogle fremme med, at fejlen ligger hos kommunen, fordi de ansatte har fået for mange opgaver. Samt at der spildes for meget tid på overflødig kontrol fremfor det egentlige arbejde indenfor det offentlige.

KRITIKKEN ER BERETTIGET i en vis udstrækning, men det kan nu aldrig fritage hver enkelt medarbejder for et individuelt ansvar om altid at skulle gøre sit bedste.

Ellers ender vi bare i en ubrugelig filosofi, om at det hele er 'samfundet skyld'. Så bliver intet jo nogensinde bedre, når ingen gør noget.

ET SAMFUND ER ALDRIG BEDRE end de borgere, som det er sammensat af. Vi er alle ansvarlige for, hvad der sker, og efterhånden har de fleste vist opgivet ideen om, at vi alene gennem skatten kan betale for, at det offentlige skal løse alle vore problemer.

Både restauratøren og bageren fra Roskilde er det bedste eksempel på, at samfundssind og medmenneskelighed kan udrette gode resultater - ikke mindst når det gælder om at hjælpe de svage. Det var julens glade budskab.

NEDTUREN KOM SÅ EN UGE SENERE, da både brandvæsen og politi til nytår blev angrebet af børn og unge med raketter og fyrværkeri ved Æblehaven og Rønnebærparken.

I øjeblikket ved ingen, hvem der stod bag. Politiet har endnu ikke fanget disse farlige og dumme forbrydere, men forhåbentlig lykkes det hurtigt. For vi kan ikke leve med, at brandmænd og politifolk, der skal hjælpe alle os andre, må udføre deres job med livet som indsats.

NU VAR BEBYGGELSEN mellem Holbækvej og Ringstedvej ellers lige sluppet væk fra den officielle ghetto-liste, og så sker det her. Det viser bare, at problemerne i området langt fra er løst, og der hurtigt kan ske et tilbagefald.

Alle gode kræfter i Roskilde må fortsat samles om at få gjort denne bebyggelse til en mere normal del af byen. Det gælder både kommunen, politiet, boligselskabet, børneinstitutioner, skoler og sportsklubber.

I SIN NYTÅRSTALE brugte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) en stor del af tiden på at omtale initiativer, der kan gøre ghettolignende områder til en del af det almindelige samfund. Hvis der også følger penge med til at gøre noget konkret overfor de sociale og kulturelle årsager, der skaber problemerne, er det faktisk udmærket.

Løkke udtrykker i hvert fald et klart og godt ønske om, at mennesker på kanten af samfundet både skal kunne arbejde, lære dansk og følge landets skikke. Det er helt anderledes positivt end farlige ideer om at ville isolere både voksne og børn i særlige lejre eller områder, så de aldrig lærer at hverken at arbejde eller tale sproget.

HOLDER VI HOVEDET KOLDT OG HJERTET VARMT ved at give en chance til alle de mennesker, der gerne vil yde en indsats for at være en aktiv del af vores lokale samfund, kan vi i sidste ende også få et positivt resultat ud af Roskildes:

OP- OG NEDTURE TIL JUL OG NYTÅR