Kommentar: Nye skatteydere og kunder i byen

ROSKILDE BYRÅD DISKUTEREDE PÅ SIT SENESTE MØDE en række punkter, der alle handlede om at få plads til nye boliger og arbejdspladser i kommunen.

For de lokale folkevalgte findes nok ingen vigtigere opgave end at sørge for sådan en udvikling. Den skal jo sikre Roskildes grundlag for at kunne fortsætte som et godt sted at leve for alle os indbyggere.