Lederen i Byens Hus Kathrine Krone leverer fremragende argumenter om lokalavisens betydning i Roskilde-området.

Kommentar: Når storby-folk læser lokalavisen

Roskilde Avis - 18. september 2019 kl. 00:05 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NÅR ANDRE MENER DET SAMME som en selv, er det selvfølgelig både fornuftigt og velargumentet.

Sådan har jeg det også med Kathrine Krone, der er leder af Roskildes moderne forsamlingshus i det gamle røde rådhus på Stændertorvet, og som for kort tid siden skrev sin første klumme her i Roskilde Avis.

HUN ER ROSKILDE-PIGE og uddannet fra RUC, før hun med et bysbarn som kæreste, slog sig ned i København. Her har hun bl.a. været journalist på både DR og TV2, før hun fik sit vigtige job i hjembyen.

Kathrine er nu nået til samme punkt som mange andre med baggrund i domkirkebyen. Hun vil gerne flytte tilbage til hjem sammen med sin familie, og derfor leder de nu efter en bolig.

KATHRINES HISTORIE ER INTERESSANT, fordi den afspejler en udvikling, som mange andre i hendes generation står i.

Som yngre er det storbyen København med dens mange tilbud og muligheder, der drager. Men senere i børnefamilien er det et trygt liv i Roskilde, hvor der også er mange muligheder, som bliver tillokkende.

I SIN KLUMME SKRIVER Kathrine om, hvordan hendes forhold til Roskilde Avis har udviklet sig, efterhånden som hun er blevet stadig mere bevidst om den betydning, sådan en gratis lokalavis har.

Hun skriver bl.a. om, hvordan avisen, der kommer ud til alle husstande i kommunen to gange om ugen, er med til at samle folk. I en stadig mere kompleks og uoverskuelig verden fortæller den om livet i Roskilde. Dvs. om os selv og nogle, som vi har mødt.

DEN LOKALE AVIS skriver om det, vi kender og har rørt ved - eller selv har deltaget i. Den handler om os her og nu, skriver hun.

Derfor har vi brug for lokalavisen, og derfor bruger jeg også tid på at skriver her, konkluderer Kathrine Krone.

UNDERVEJS KAN KRONE DOG IKKE DY SIG for at komme med en anelse besvær over, at der er mange annoncer i Roskilde Avis. Men de betaler jo for, at så mange tusinde læsere får lokale nyheder to gange hver uge.

Hun er ligeledes lidt utilfreds med avisens tabloid-stil med meget krimi-stof og korte let forståelige overskrifter. Men det jo netop denne form for effektivt avis-håndværk, der sikrer store læsertal. Det kan vi tydeligt se her på redaktionen, hvor vi følger tæt med i antal klik for de forskellige artikler på vores hjemmeside sn.dk/roskilde samt ikke mindst facebook-siden, hvor der nu er over 20.000 følgere.

I PAPIRAVISEN ER DER STADIG LANGT FLEST LÆSERE. I følge Gallup-tal læses Roskilde Avis af ikke færre end 52.000 mennesker.

Avisens gennemslagskraft fremgår også af, at kun 14 pct. af husstandene i postnummer 4000 Roskilde siger Nej til at få den ind af brevsprækken. Til sammenligning er der hele 42 pct. som siger nej til de omdelte brochurer med reklamer. Derfor kan det selvfølgelig undre, at visse forretninger foretrækker denne form for dårlig reklame, når der findes en effektiv avis.

HUN ER HVER EN KRONE VÆRD, skrev Roskilde Avis efter Kathrines første tid som leder af Byens Hus. Det gælder nu også for hendes evne til at formulere sig godt i en lokalavis.

På den måde er hun selv et godt eksempel på den udvikling, der er i vanerne blandt læserne. Når man får børn, der skal i daginstitution og i skole, så bliver den lokale avis med sine oplysninger om aktiviteter, debat om lokal politik osv. pludselig både nærværende og vigtig.

Derfor kan jeg nu sammen med hende glæde mig over:

NÅR STORBY-FOLK LÆSER LOKALAVISEN