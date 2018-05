Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Musikken som en motor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Musikken som en motor

Roskilde Avis - 02. maj 2018 kl. 00:14 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MUSIK GIVER GODT HUMØR, og 'sangen har vinger', fortæller mange, der nyder de levende toner og selv synger med i kor.

Men musikken kan udrette meget mere end det, viser Roskildes erfaringer som ' alletiders musikby'. Den status er nu gennem de seneste år blevet til virkelighed og derfor ikke længere kun en tom floskel.

MUSIKBYEN ROSKILDE er efterhånden kommet så langt, at tonerne også får både kulturel og økonomisk betydning for vores hverdag i Roskilde.

Bag dette resultat ligger en meget stor indsats af mange både frivillige og professionelle gennem årene. Dem har vi nu grund til at sende en venlig tanke.

FOR ÅR TILBAGE udspillede det lokale musikliv sig under langt mere beskedne former. Jeg husker, når der blev arrangeret jazz hos Jan Jeppesen i Djalma Lunds Gård, eller når Rudy fra Paramount kom med pressemeddelelser om en ny gruppe på dette spillested for rock i et gammelt garveri ved Eriksvej.

Siden har musiklivet fået en helt anden og større indflydelse.

DOMKIRKEN MED KOR OG KIRKEKONCERTER, der jo fungerer året rundt, er med til at lægge et højt niveau, når det gælder klassisk musik.

Det samme gælder i høj grad Schubert-selskabet, der med sin årlige Schubertiade sikrer et andet enestående arrangement i byen.

ROSKILDE FESTTIVALEN har selvfølgelig også spillet en stor rolle i hele denne udvikling. Uden den var Europas første rockmuseum aldrig landet i byens nye bydel Musicon, der længe blev talt ned af flere negative elementer.

Spillestedet Gimle, der efterhånden er blevet et af de førende i hele landet, kan også kun forklares med Festivalens indflydelse.

RASMUS TSCHERNING, der på et tidspunkt var leder af Centeret for Kultur- og Oplevelsesøkonomi i Hersegade, fortæller her i avisen om, hvordan Gimle, 'Ragnarock' og andre har skabt et helt vækstlag, der holder gang i Roskildes musik- og Kulturliv hele året rundt.

Blandt andet derfor er Roskilde nu på 'Top 5' blandt landets byer, når det gælder udvikling af oplevelses-økonomi og gennemslagskraft for at blive kendt, vurderer Rasmus Tscherning.

LARS SLOTH, DAGLIG LEDER PÅ GIMLE, er et godt eksempel på denne betydning. Når han netop er blevet valgt som medlem af ledelsen hos både Roskilde Handel og Erhvervsforum, er det ikke nogen tilfældighed.

Den slags sker selvfølgelig kun, fordi Roskildes største private erhverv i handelslivet og hele det øvrige erhvervsliv er bevidst om den betydning, han og hele musiklivet også har for dem.

ET ANDET GODT EKSEMPEL er den unge musik-entusiast Mads Nielsen, der nu har sørget for musikken, der bliver spillet rundt om i byen ved det store arrangement 'Unplugged' på fredag aften og lørdag formiddag.

Han arbejder i øjeblikket INSP, men begyndte allerede som frivillig og deltidsansat, mens han gik på Roskilde Gymnasium ved Domkirkepladsen.

NÅR KUNDER OG ANDRE BESØGENDE nu på fredag aften og lørdag formiddag kan gå rundt i byens gader og gårde for at lytte til den levende musik, er der grund til at anerkende det flot tænkte initiativ.

Ingen andre købstæder i hele landet kan præstere noget tilsvarende, og den slagser med til at sætte Roskilde på landkortet for både kunder og turister.

MENS MERE HANDEL FLYTTER over på nettet, og mange mindre byer 'uddør' som indkøbs-centre, er der grund til at glæde sig, når Roskildes handlende på den måde viser fremsyn og initiativ.

Sammen med en god pris ved kasseapparatet forlanger fremtidens kunder nemlig flere og anderledes oplevelser, før de vælger at tage et sted hen for at handle, spise eller bare nyde underholdningen.

På den måde er det også ud fra en økonomisk plus kulturel forståelse fornuftigt og nødvendigt at forstå:

MUSIK SOM EN MOTOR