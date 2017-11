Arkivfoto: Erling J.

Kommentar: Magten tilbage til de folkevalgte

Roskilde Avis - 21. november 2017 kl. 00:40 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TITUSINDER AF VÆLGERE i Roskilde-området sætter kryds ved tirsdagens kommune-, regions- og ældrevalg, fordi de ønsker indflydelse på deres eget liv i hverdagen. Lige fra børneinstitutioner, skoler, fritidsaktiviteter, sportsanlæg, kulturliv og til plejehjem samt på sundhedssystemet.

Vores valg er vigtige for sammenhængen i vores lokale velfærd, hvor kommunerne jo står for to tredjedele af økonomien. Men desværre er dette lokale demokrati truet.

VENSTRE-VETERANEN Lars Berg Olsen fra Viby forklarede i Roskilde Avis for en uge siden om denne udvikling. Efter et helt liv i politik, hvor han efterfulgte sin far, den tidligere Ramsø-borgmester, Henry Berg Olsen, ved han, hvad han taler om.

Andre medlemmer af Roskilde Byråd fra de øvrige partier beretter om den samme historie.

MAGTEN I DE NYE STORE KOMMUNER er systematisk fjernet fra både borgere og folkevalgte politikere og koncentreret hos administrationen, især i dens topledelse.

Tidligere kendte vælgerne deres lokale folkevalgte godt og kunne kontakte dem, når der var et problem for at få det løst. Politikerne løste dermed mange sager, før de udviklede sig til noget større og alvorligt.

NU ER DER LIGEFREM EN FILOSOFI om, at kommunalpolitikere ikke må blande sig i enkelte sager, som administrationen nok skal klare. De valgte skal bare diskutere de store linjer, men det er jo noget livsfarligt vrøvl.

Al politik og alle beslutninger består jo af konkrete sager og tilfælde. Hvis vore folkevalgte kun må diskutere i den 'blå luft', ender demokratiet jo med at blive ligegyldigt, fordi det ikke har nogen betydning ude i virkeligheden.

I KOMMUNERNES ADMINISTRATION er der samtidig sket en forskydning, så de akademiske chefer hele tiden ansætter flere nye, der ligner dem selv, mens de almindelige medarbejdere bliver færre og færre.

Akademisk ekspertise og viden er selvfølgelig udmærket. Men tidligere kunne en dygtig HK'er, sygeplejerske eller lærer godt arbejde sig frem til en kommunal topstilling, og det havde også sine kvaliteter med livserfaring fra virkeligheden.

DE OPLÆG TIL POLITIKERNE, der nu produceres, er efterhånden skrevet i et sprog, som dårligt er til at forstå, selv om det slet ikke er nødvendigt.

Af og til kan man få fornemmelsen af, at det også er meningen, så administrationen ikke bliver forstyrret af disse folkevalgtes irriterende indblanding i sagerne.

MEN DEN DEMOKRATISKE KONTAKT mellem borgerne, deres folkevalgte bliver dårligere, og det går i sidste ende også ud over gennemførelsen af beslutningerne.

Tiden er inde til at gribe ind nu, før problemet bliver endnu værre og større, og politikerne må selv gøre noget.

FORMANDEN FOR LANDETS KOMMUNALDIRKTØRER er også blevet spurgt, og hans svar er karakteristisk: 'Spørgsmålet er, om politikerne bruger tiden rigtigt. I dag er der mange tunge og tekniske sager, som per lov skal godkendes på politisk niveau. Hvis mere blev uddelegeret til forvaltningen, kunne det frigøre tid og energi til, at politikerne kunne udvikle politik.'

Altså mere af det samme: Politikerne skal have endnu mindre indflydelse på de konkrete beslutninger.

I ROSKILDE ER DER HELDIGVIS EN FORSTÅELSE af det alvorlige problem blandt stadig flere folkevalgte. Spørgsmålet er så, om de kan- og tør gøre noget ved det.

En udvalgsformand i den store kommune har i dag et ansvar, der næsten kan sammenlignes med en minister. For at klare det stor arbejdspres for formændene og alle øvrige udvalgsmedlemmer, er det en god idé med flere udvalg og en administration, der organiseres til at kunne betjene dem alle ordentligt.

I hvert fald vil det være en god begyndelse på at få lidt af:

MAGTEN TILBAGE TIL DE FOLKEVALGTE