Alene i de tre første måneder af 2017 besluttede eller begyndte Roskilde at opføre stor svømmehal, et nyt parkeringshus og et kæmpe stadion. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Kommentar: Livets gang i liden Roskilde

Roskilde Avis - 27. marts 2018 kl. 00:40 Af redaktør Torben Kristensen

ROSKILDE AVIS BRINGER denne gang en kvartals-udgave af vores Årbog fra 2017.

Tidligere blev den udsendt som en særskilt lille bog i starten af året, men det var ikke længere muligt, efter at Postvæsenet har stoppet for uddeling af lokalaviser, og indstik ikke må distribueres på anden måde.

VI ER ÆRGERLIGE over, at denne udmærkede årbog, som vi nu har fremstillet i flere år, ikke længere kan produceres og distribueres på en fornuftig måde.

Men for at det ikke skal gå ud over læserne har vi i stedet besluttet at bringe en opsamling hvert kvartal - af hvad der skete i samme periode året før. I denne udgave handler det derfor om 1. kvartal 2017, fra januar til og med marts.

UDVÆLGELSEN AF STOF til disse sider om 1. kvartal af 2017, er altid et afslørende spejl af, hvad der var mest interessant..

Når jeg læser om det efter et år, er det ofte helt andre artikler, der virker vigtige, end de, der lige i øjeblikket forekom meget betydningsfulde.

BAGKLOGSKAB ER FIN som disciplin og sætter i hvert fald mange begivenheder i et større og bedre perspektiv.

Forhåbentlig kan både læserne og vi selv her på redaktionen også få lidt stof til eftertanke, når vi i fremtiden skal vurdere betydningen af forskellige nyheder.

GENNEM DEN FØRSTE DEL AF 2017 er der dog nogle meget tydelige tendenser, som falder i øjnene. Her tænker jeg først og fremmest på Roskildes høje aktivitets-niveau, f.eks. med store nye anlægs-projekter.

Men først og fremmest de mange flittige indbygere, der holder gang i både handel, håndværk, kultur, sport, musik og hele det liv som udspiller sig i mange andre typer af foreninger.

EFTER MANGE ÅR som lokalredaktør og journalist i Roskilde-området er jeg blevet mere og mere overbevist om, at vores lokalområde netop har en særlig styrke i kraft af denne ekstraordinære frivillige indsats.

Selv om vi lever i en forholdsvis veldrevet og ganske effektiv kommune, er det ikke den eller andre offentlige myndigheder, der til syvende og sidst skal sørge for, at alt går godt.

INDBYGGERNE I ROSKILDE og omegn - plus alle der kommer her til for at arbejde eller uddanne sig - er den vigtigste forklaring på, at vi har en meget levende by, og at mange ting går godt.

Her er skabt en frivilligheds-kultur om, 'det kan vi godt selv klare', som giver gode resultater på mange områder. Mentaliteten fra Festivalen med en udbredt vilje til solidaritet mellem indbyggerne er efter min opfattelse en afgørende faktor i denne positive udvikling.

EN KENDT TEGNESERIE hedder 'Livets Gang i Lidenlund' og skildrer dagligdagen i en lille købstad. Her følger folk meget tæt og levende med i, hvad alle de andre foretager sig, f.eks ved at kigge i gadespejlet på de små lave huse.

Efter sigende skulle forbilledet have været den lille by Lemvig ved Limfjorden. Men med den store popularitet, som tegneserien opnåede, var det sikkert på samme måde mange andre steder.

ROSKILDE ER EN LILLE STORBY efter den rivende udvikling, vi har været igennem siden 1990'erne - trods finanskrise og bankkrak i mellemtiden.

Selv om mange af indbygerne og folk på job her i området nu er ind- eller udpendlere, er der stadig brug for en stærk lokal identitet gennem fælles oplevelser: Følelsen og trygheden ved at høre hjemme et sted giver sammenhold. og er en forudsætning for at tale ordentligt ssammen.

Roskilde Avis vil gerne bidrage til med vores lille historiske sammendrag fra 2017 om:

LIVETS GANG I LIDEN ROSKILDE