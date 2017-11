Joy Mogensen skal samarbejde med de andre partier i Roskilde Byråd, selv om hun og Socialdemokratiet har fået flertal alene. Her ses hun sammen med de Radikale Jeppe Trolle, Kim Elmose og Lotte Nowack (Foto: Hans Jørgen Johansen)

Kommentar: Konklusioner fra kommunevalget

Roskilde Avis - 28. november 2017 kl. 00:40 Af Torben Kristensen

VALGET TIL ROSKILDE BYRÅD sidste tirsdag blev en jordskredssejr for borgmester Joy Mogensen (S) og en stor opmuntring for De Konservative anført af formanden for Erhvervsudvalget Lars Lindskov.

Venstre og Enhedslisten mistede derimod en tredjedel af deres hidtidige mandater, mens Dansk Folkepartis fremgang gennem mange år blev til tilbagegang.

FORKLARINGERNE PÅ DET er mange og forskellige. Vinderne vil have en tendens til at fremhæve lokale forhold, mens dem, der gik tilbage, gerne vil henvise til landspolitiske årsager.

Begge dele kan også udmærket være rigtige, men vælgerne i Roskilde fik også markeret - helt på tværs af partier og kandidater - hvad de godt kan lide, og hvad de tager afstand fra.

PÅ POSITIVLISTEN STÅR FØRST ønsket om en stærk udvikling i Roskilde, så der bliver råd til lokal velfærd i både børneinstitutioner, folkeskoler, ældreforsorg samt kultur og sport.

Valg-resultatet blev en klar sejr for de partier, der har gennemført store investeringer for at skabe ny og stærkere vækst i kommunen. Enten vi taler om et nyt Stændertorv, parkerings-huse, svømmehal, nyt stadion og andre idræts- eller kulturfaciliteter.

PERSONLIG TILLID OG TROVÆRDIGHED spiller en afgørende rolle i kommunalpolitik. Derfor må de folkevalgte både lytte til- og bruge forslag eller ideer fra borgerne

Vælgerne ønsker medlemmer i byrådet, der får gennemført noget i fællesskab, så kommunen fungerer bedst muligt. De ønsker også en ordentlig debat og samarbejde om beslutningerne, der på den måde bliver bedre og mere sikkert funderet.

PÅ DEN NEGATIVE SIDE har vælgerne i Roskilde markeret to tydelige punkter, som de tager afstand fra.

For det første skal byrådet ikke udsætte vigtige projekterne for den lokale udvikling, så der aldrig sker noget, og kommunen går i stå. For det andet giver det bagslag med aggressive angreb imod navngivne politiske modstandere eller overfald på bestemte trossamfund, der er helt lovlige og en del af det lokale demokrati.

ET RUMMELIGT ROSKILDE med plads til meget forskellige mennesker fik dermed stor opbakning ved dette valg. Både når det gælder hudfarve og religion.

Men også med hensyn til indtægt og arbejde. Et af valgets godkendte forslag var en prioritering af forskellige slags boliger, så folk med mindre indtægter eller unge under uddannelse også får råd og plads til at leve i Roskilde.

TRÆERNE VOKSER ALDRIG IND I HIMLEN. Selv om det var flot, at Roskildes borgmester blev nr. fem i hele landet målt på personlige stemmer - efter Aarhus, København, Aalborg og Odense - er jeg overbevist om, at det ikke stiger hende til hovedet.

Hun og Socialdemokratiet har nu absolut flertal til at regere alene. Men det vil være meget dumt, hvis de ikke samarbejder med de andre partier. Det vil give bedre løsninger og beslutninger til gavn for Roskilde, og det forventer vælgerne også.

VINDEN VENDER ALTID i politik, så både vindere og tabere ved dette valg skal huske, at de kun har stemmerne til låns og må bruge dem bedst muligt, så længe det varer.

I min tid som lokalredaktør i Roskilde kan jeg huske en epoke, da Venstre kun havde et medlem og Konservative syv kvalificerede folk - og siden blev det modsat. På et andet tidspunkt var SF kommunens næststørste parti med kæmpemæssig indflydelse, men siden brasede det hele sammen, så de blev overhalet af Enhedslisten.

JOY MOGENSEN ER SIKKERT KLOG nok til at huske på alle disse forhold, når hun efter nytår skal stå i spidsen for et nyt byråd.

Hvis hun nu formår at udvikle et bredt og effektivt samarbejde med mange af de andre partier, kan Roskilde se frem til en fin fremtid.

For mig er det de allervigtigste:

KONKLUSIONER FRA KOMMUNEVALGET