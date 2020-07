Roskilde Byråd skal fortsætte med at gøre livet lettere for det lokale erhvervsliv - det er også en forudsætning for at få genoprettet kommunens egen økonomi i en ellers velstående by. (Foto: Jan Partoft)

Kommentar: Konduite i kommunen

Roskilde Avis - 13. juli 2020 kl. 03:18 Af redaktør Torben Kristensen

SKRANKEPAVER OG BUREAUKRATER er nogle af de gamle og godt slidte skældsord om den opførsel, som borgere og firmaer en gang kunne møde, når de skulle have klaret et problem i kommunen eller en anden offentlig myndighed.

Heldigvis ser det ud til at være et stærkt aftagende problem, både i Roskilde og andre steder - selvfølgelig med enkelte kedelige undtagelser.

SENEST OPLEVEDE ROSKILDE et godt eksempel, da regninger blev sendt af sted til byens fortovs-restauranter for leje af offentlig vej i den periode, hvor de af myndighederne havde været tvunget til at holde lukket. Flere reagerede på disse urimelige opkrævninger og gik til avisen.

Herfra rettede redaktionen straks henvendelse til kommunens absolutte topledelse, og et par timer senere var den ansvarlige afdelingsleder i røret med en nødvendig korrektion.

FORKLARINGEN LØD PÅ, at regningerne rutinemæssigt var sendt ud sammen med mange andre, fordi man ikke lige havde tænkt på problemet med corona-lukning. Men nu er betalingen i første omgang udskudt.

Derefter skal en eftergivelse af beløbet endeligt vedtages af kommunens højeste myndighed: Roskilde Byråd. Her er der ingen tvivl om, at et stort flertal i denne sag vil nå frem til den indlysende konklusion, at man ikke kan opkræve penge for en vare - som det var ulovligt at anvende.

CORONAEN HAR RAMT ROSKILDE og landet hårdt på mange områder. Sygdommen er heller ikke overstået og vil fortsat sætte sit præg på vores samfund, der aldrig helt bliver det samme igen.

Den omfattende nedlukning og alle de andre problemer, der nu kommer ved genåbningen, kommer til at koste mange penge og vil stadig ramme mange på flere måder.

KOMMUNENS ØKONOMI var i forvejen presset, fordi et stort flertal i en række år har investeret ekstra i nye og store anlæg, der skal forbedre forholdene for Roskildes indbyggere. Når kommunekassen næsten er tom, bliver der heller ikke økonomisk råderum tilbage til forskellige uforudsete udgifter, f.eks. til anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet.

For et år siden tog et flertal blandt de lokale politikere konsekvensen af det og vedtog et sparebudget for 2020, hvor udgifter for over 100 mio. blev skåret væk. I starten af 2020 så det også ud til at virke, så kommunens likviditet begyndte at blive lidt bedre.

MEN SÅ KOM CORONAEN, der både har skabt store ekstra udgifter og samtidig vil give mindre indtægter. Både firmaer, der har mistet omsætning, og de private, der mister deres arbejde, kommer naturligvis også til at betale mindre i skat til kommunen.

Derfor må byrådet igen i år nødt til at vedtage et nyt nedskærings-budget for 2021, hvor der nok skal spares mindst 100 kroner for at det kan løbe rundt. Det er en tvungen opgave.

ROSKILDE ER IKKE FATTIG, selv om der for tiden ikke er mange penge i kommunens kasse. De fleste borgere samt virksomheder klarer sig nemlig ret godt, og de har haft gode indtægter i en række år. Det afspejler sig bl.a. i huspriser og den øvrige lokale omsætning.

Vi lever og bor i et velstående område, hvor kommunen uden de store problemer bør kunne genoprette sin økonomi.

NETOP I DENNE VANSKELIGE PROCES er det så ekstra vigtigt, at både de lokale folkevalgte - og ikke mindst kommunens administration - nu viser en nødvendig smidighed sammen med forståelse for vilkårene hos de virksomheder og borgere, der i sidste ende skal betale for det hele.

Trods mange milliarder i hjælpepakker, kommer der utallige problemer i kølvandet på coronaen. De offentlige myndigheder må være de første til at forstå det, så de åbner vejen fremad fremfor at lave benspænd for et velfungerende erhvervsliv, der fortsat er grundlaget for hele vores velfærdssamfund. Det kræver ligesom i sagen fra fortovs-restauranterne en veludviklet:

KONDUITE I KOMMUNEN