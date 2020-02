Kommentar: Københavnsvej skal være en del af byen

Gennem årene er der sket en kraftig udvikling, så stadig flere og større forretninger er rykket ud på Københavnsvej. (Foto: Per Rudkjøbing)

Roskilde Avis - 19. februar 2020 kl. 00:24 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDE AVIS ER I DENNE UGE draget til Københavnsvej for at fortælle mere om denne vigtige del af byen og kommunen. For hele Roskildes fremtid er det nemlig meget afgørende, hvordan udviklingen kommer til at forme sig her.

Blandt byens store indfaldsveje - Køgevej, Ringstedvej, Holbækvej, Frederiksborgvej og Københavnsvej - er sidstnævnte både den mest trafikerede og allervigtigste, når det gælder udviklingen for handels- og erhvervsliv.

BEFINDER VI OS I DET GAMLE DDR, hvor der under det kommunistiske regime i det daværende Østtyskland var trist og trøstesløst. Huse og bygninger var dårligt vedligeholdt og lå hulter til bulter - og samme indtryk fik man også på Københavnsvej, da jeg startede som journalist i Roskilde for over 40 år siden.

Her lå bilforretninger, autolakerere, små byhuse og gamle gårde i fuldstændig forvirring - uden nogen form for samlet eller overordnet plan. Indtrykket var faktisk temmelig nedslående, og Københavns vej var dermed også klart den grimmeste indfaldsvej til Roskilde.

UDVIKLINGEN I TRAFIK OG TRANSPORT har formet Københavnsvej. Lige fra dengang den indgik i hovedruten på tværs af landet: Fra Kongens København til Sjællands vigtigste købstad i Roskilde og derfra videre over Ringsted, Sorø, Slagelse og Korsør, hvorfra man så kunne komme til Fyn og Jylland.

Da folk fik bil i 1950'erne og 60'erne, betød det samtidig en udbygning af de store sommerhus-områder i Odsherred, hvilket gav en vældig trafik hver weekend til og fra hovedstaden. Så duede det jo ikke, at hovedvejen gik gennem Algade og Skomagergade, og da Sdr. og Østre Ringvej også blev for små, kom den nye motorvej syd om Roskilde til at fungere som en ny ringvej, der kunne lede trafikken uden om byen.

KØBENHAVNSVEJ VAR HJEMSTED for mange håndværks- og fremstillingsvirksomheder. Ikke mindst indenfor brancher, der har præget Roskilde med slagterier og garverier, lige siden jernbanen til København startede i 1847. Lige udenfor Røde Port til højre lå det lille kvægslagteri Kreatina, hvor der nu er p-pladser.

Længere ude på modsatte side ved hjørnet af Elisagårdsvej lå den store fabrik DAK, der fremstillede kødkonserves på dåse, især til det amerikanske marked. Med flere hundrede ansatte var det en af byens vigtige arbejdspladser, indtil den måtte lukke og området i flere år stod ubrugt hen.

PÅ DETTE STED opstod imidlertid også den største og vigtigste forandring på Københavnsvej i mange åtier. Roskilde-arktekten Claus B. Hansen, der også har stået bag andre vigtige byggerier i byen, fik ideen til at opføre det store butikscenter RO's Torv på den store grund. Det stod færdigt i 2003 og voksede til det dobbelte i 2009. Samtidig rykkede mange andre større og pladskrævende forretninger ud langs Københavnsvej.

RO's Torv har spillet en meget afgørende rolle, når det gjaldt om at sikre Roskildes position som Sjællands største handelsby. Claus B. Hansen er derimod ikke blevet behandlet efter fortjeneste af byens styre i sit seneste projekt med Røde Port-byggeriet syd for banen.

NU ER KOMMUNEN GÅET I GANG med en ny plan for Københavnsvej, så den i højere grad bliver en del af byen. Jernbaneviadukten ved Røde Port skal ikke længere være et skillepunkt men et forbindelsesled.

Ideen om at gøre Københavnsvej til en indbydende bygade fremfor en kedelig gennemfartsvej er helt rigtig. Men det gælder om at gøre det på en måde, så man ikke stopper trafikken ind til centrum og dermed tømmer Bymidten for liv.

Så kan vi få en vigtig udvidelse og forskønnelse i Roskilde, når:

KØBENHAVNSVEJ SKAL VÆRE EN DEL AF BYEN.