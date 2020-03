Hvis maden pludselig er utrolig billig, er der grund til at overveje, hvordan det kan gå til. Foto: Jørgen Flemming

Kommentar: Hvis maden får en billig bismag

Roskilde Avis - 19. marts 2020 kl. 00:12 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

RESTAURATØR RANDI TANG, som driver sine tre Café Freunder i Trekroner samt Roskilde Museum i Skt. Ols Stræde og i rockmuseet Ragnarock på Musicon, er kommet rigtigt i vælten efter kvindernes internationale kampdag den 8. marts.

Anledningen var, at Roskildes lokale regeringsparti S måtte flytte sit 8. marts-møde fra caféen på Ragnarock. De fandt nemlig ud af, at hun ikke havde overenskomst for de ansatte om løn og arbejdsvilkår i sine virksomheder.

OVER 40.000 LÆSERE så allerede den første artikel med Randi Tang, da den blev offentliggjort på Facebook-siden hos Roskilde Avis. Her bekræftede hun selv, at der ikke var overenskomst, men fremhævede samtidig, at hun i hvert fald behandlede sine ansatte godt.

De positive reaktioner regnede da også ned over den foretagsomme iværksætter. Hun blev rost for at kunne få 'svage unge i arbejde' og at sætte gang i Roskilde, f.eks. ved at springe til og 'redde julemarkedet' på Stændertorvet, efter at alle andre havde opgivet.

BLANDT DE MANGE REAKTIONER var imidlertid også tidligere ansatte, der benyttede lejligheden til at klage over dårlige arbejdsforhold og diktatorisk ledelse. De ville dog kun fortælle anonymt om deres oplevelser. Derfor besluttede Roskilde Avis ikke at gå videre med denne del af historien, da det ellers hurtigt kunne ligne forfølgelse..

Tilbage står nu indtrykket af en karismatisk leder, der går langt, for at opnå resultater i sine virksomheder - i nogle tilfælde for medarbejdere, som ellers aldrig var kommet i gang.

LEDELSEN PÅ ROSKILDE MUSEUM, der står for udlejningen af restauranterne både hos Ragnarock og i Sct. Ols Gade, tog ligeledes affære. De kunne ikke holde til at have en forpagter, hvis der ikke er organiserede arbejdsforhold med overenskomster.

Et enstemmigt Roskilde Byråd har tilbage i 2013 - efter den lovlige blokade imod 'social dumping' ved byggeriet af et nyt forbrændingsanlæg - truffet en vigtig principbeslutning. Herefter skal kommunen sørge for ordnede arbejdsforhold i alle sine virksomheder og leverandører. Det gælder derfor også på museerne.

RESULTATET BLEV, at Café Freunde nu stopper med at drive restaurant på Roskilde Museum i Skt. Ols Stræde samt rockmuseet Ragnarok på Musicon, der også er en del af rockmuseet.

Efter at Randi Tang hos Roskilde Avis sagt, at hendes medarbejdere har det godt, virker det lidt mærkeligt, at hun ikke vil indgå en aftale. Den fastsætter jo kun nogle minimums-betingelser om løn- og arbejdsforhold - men forhindrer jo ikke en god arbejdsgiver i at behandle sine folk endnu bedre.

SELV VIL JEG NU STADIG, når jeg kommer forbi, fortsætte med at besøge Café Freunde i Trekroner. Jeg er overbevist om, at den kløgtige og logiske Tang på et tidspunkt vil få ordnet sine forhold, når hun finder ud af alternativerne.

Hun har været en spændende og velfungerende fornyelse i Roskildes restaurationsliv. Så derfor må virksomheden vel også kunne bære arbejdsbetingelser, der lever op til den slags krav.

RESTAURATIONSLIVET I ROSKILDE - og alle andre steder - er et meget barskt område, hvor det kan knibe med både løn- og arbejdsforhold i en sektor med benhård konkurrence på priserne.

Her på avisen er vi også bekendte med underbetaling af både kokke, opvaskere og andet personale på andre spisesteder. Men de ansatte tør ikke sige- eller gøre noget. Derfor kan det være svært at gøre noget ved sådan en 'nedadgående spiral'.

HVIS NOGET ER FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT, er det normalt også løgn. Det samme gælder selvfølgelig for restauranter og andre brancher, hvis priserne bliver utroligt lave.

Når vi forhåbentlig snart - efter corona-virus - atter kan gå ud og spise rundt om i Roskilde eller andre steder, er det altid en god idé at holde nøje øje med forholdene. Hvis f.eks. personalet er stabilt og ikke skiftes ud hele tiden, er det et tegn på, at her er gode forhold, siden de ansatte har lyst til at blive på deres arbejdsplads.

På den måde kan vi også selv som forbrugere bidrage til en bedre situation ved at være på vagt:

HVIS MADEN FÅR EN BILLIG BISMAG