Kommentar: Hvad kan jeg gøre for min by

Roskilde Avis - 07. april 2020 kl. 13:30 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

EN AF ROSKILDES MANGE ILDSJÆLE, advokat Allan Ohms, har i Roskilde Avis og Dagbladet indrykket en opsigtsvækkende og positiv annonce med et meget vigtigt budskab. Heri opfordrer han alle gode kræfter i domkirkebyen til at hjælpe de mange virksomheder og mennesker indenfor en række brancher, der lige nu kæmper for at overleve under corona-krisen.

Som han fint skitserer det, er der faktisk en hel del, som vi alle kan gøre.

FØRST OG FREMMEST GÆLDER DET OM så vidt muligt at bruge de butikker og andre typer virksomheder, der fortsat må - og har valgt - at holde åbent. De fortjener al mulig opbakning.

For det er en kendsgerning, at jo bedre de nu åbne virksomheder klarer sig gennem denne krise, desto stærkere står den lokale økonomi til også at kunne hjælpe de nu tvangslukkede firmaer i gang på ny. Derfor er det nærmest en borgerpligt i egen interesse at handle i - eller købe gavekort hos de firmaer, der fortsat er i gang.

MIN GAMLE VEN OHMS, der påstår at være undfanget i Roskilde Roklub og siden blev opdraget til at forsvare sin fødeby på alle områder, har altid forstået værdien af at være i en levende handels- og kulturby. Når den nu er i fare for at blive ødelagt mere eller mindre af corona-smitten, er det kun godt, at han slår alarm.

Vi kan nemlig ikke tage det som en selvfølge, at Roskilde efter denne epidemi bare lukker op igen som tidligere. Det afhænger af, hvor lang tid der går, og hvor store skaderne bliver.

LØSNINGEN LIGGER SOM OFTE FØR hos de mange aktive og engagerede indbyggere i Roskilde-området.

Allerede nu midt under corona-krisen kan de udrette noget ved ikke at lade sig skræmme mere end højst nødvendigt. Mens man følger alle sikkerheds-forskrifterne, er det stadigt muligt at færdes i byen og genenemføre forskellige aktiviteter.

NÅR DEN VÆRSTE KRISE så er klaret, så skoler, børneinstitutioner, restaurationer samt værtshuse og mange andre nødvendige eller vigtige samfunds-funktioner på ny går i gang, er det vigtigt at slå til.

Overdreven sparsommelighed i frygt for fremtiden vil være den værste reaktion hos det store flertal, der fortsat har deres gode indtægt og sikre tilværelse.

VI SKAL BRUGE VORE PENGE på alt det, som vi længe har haft lyst til - eller tænkt på at anskaffe.

Så vil firmaerne igen komme op i omdrejninger og kunne sikre arbejde til flere folk. På den måde vil den økonomiske sprede aktivitet sig i hele samfundet.

NÅR HJULENE KOMMER RIGTIGT I GANG, vil det samtidig give nødvendige indtægter til både staten og vores kommune, der lige nu må punge ud, for at alt ikke går i stå.

Den offentlige økonomi er nemlig ikke stærkere, end alle aktørerne i den private sektor skaber grundlaget for.

ALLE ROSKILDENSERE TJENER altså lige nu deres by bedst, hvis vi prøver at opretholde så høj en økonomisk aktivitet som muligt.

Når butiksejere her i avisen fortæller om, hvordan kunderne kommer og handler for at støtte dem, er det en vigtig del af vejen frem og løsningen.

Her ligger altså en vigtig del af svaret når vi i øjeblikket må spørge os selv:

HVAD KAN JEG GØRE FOR MIN BY.