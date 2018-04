Torben Stevold har samlet en ny og handledygtig bestyrelse for Roskilde Handel, der repræsenterer hele byen og forskellige kompetencer uden uvedkommende interesser. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Handelslivet er en sag for hele Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Handelslivet er en sag for hele Roskilde

Roskilde Avis - 25. april 2018 kl. 00:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MILITÆR ER ALT FOR VIGTIGT til at overlade alene til militæret selv, sagde Frankrigs præsident og frihedshelt general de Gaulle en gang. Med det mente han at militæret i et demokrati altid må være under folkets kontrol - og ikke omvendt.

Her i Roskilde har vi lige set, at udviklingen i det lokale handelsliv er alt for vigtig en sag for hele byen til at de handlende helt alene kan og skal løfte den store opgave, der har afgørende betydning for alle indbyggere.

GENNEM ÅRHUNDREDER har Roskilde levet af handel, håndværk og uddannelser , der skabte byens velstand og har givet grundlag for en god tilværelse for mange.

Sådan er det faktisk stadig, selv om disse erhverv har udviklet sig voldsomt og helt nye brancher er kommet til.

DEN DAG I DAG skaber Roskildes handelsliv over 3.000 job i byens mange forskellige butikker og er dermed det største private erhverv.

Men de afledte virkninger er endnu større, når man også regner med den beskæftigelse, som handelslivet skaber i andre brancher, f.eks. transport, markedsføring, juridiske spørgsmål, ejendomshandel og meget andet.

FOR KOMMUNEN er positionen som Sjællands største handelsby udenfor København lige så vigtig. Den store omsætning og de mange job giver store indtægter både i skat og på andre måder.

Derfor skulle man også tro, at byråd og administration ville forkæle denne 'guldkalv' i stedet for at genere den. Men det er ikke altid tilfældet.

ALLE BEDYRER ganske vist fra næsten hele det politiske spekter, at de er meget bevidste om handelslivets betydning for Roskildes økonomi og videre udvikling.

Men når det kommer til de konkrete handlinger, sker der mærkelige ting.

FOR KORT TID SIDEN stod kommunen og manglede penge til at få lavet mobil 'terrer-sikring', som desværre er blevet nødvendigt ved store arrangementer.

Selvfølgelig er det godt, at kommunen betaler det én gang for alle. Ellers skulle de enkelte arrangører selv bekoste det ved hvert arrangement, og så ville Roskilde ikke længere være en by med mange begivenheder.

MEN DESVÆRRE BLEV DET EN HOVSA-LØSNING, hvor et eller andet 'lyst hoved' i forvaltningen pludselig fandt på, at de penge kunne man bare tage fra en konto, der egentlig var bevilget til udvikling af handelslivet men endnu ikke brugt.

Politikerne nåede tilsyneladende ikke at tænke over, at de hermed gik stik imod deres egen erklærede erhvervs-politik om at hjælpe handelslivet frem.

NÅR SÅDAN EN IDÉ overhovedet kunne opstå, var det dog også, fordi Roskildes handelsliv havde svækket sig selv helt unødvendigt ved at lade uvedkommende interesser få for stor indflydelse.

Faktisk var organisationen Roskilde Handel, der bygger på mange års ihærdigt arbejde fra mange medlemmer, ved helt at tabe den store indflydelse, der ellers var skabt.

DERFOR VAR DET POSITIVT, at bankdirektør Torben Stevold, der også tidligere har stået i spidsen for organisationen, samlede et næsten helt nyt hold, til afløsning for dem, der havde tabt det meste på gulvet.

Nu fortjener han og den øvrige nye bestyrelse al mulig opbakning. Alle i Roskilde har nemlig interesse i at det lokale handelsliv klare sig godt i den stadig hårdere konkurrence.

ROSKILDE HANDEL har nu besluttet at køre videre som selvstændig organisation og opgivet en planlagt fusion med Erhvervsforum. Det er sikkert en god idé for at sikre en tydelig identitet.

Men det betyder ikke, at byens butikker alene kan og skal løfte den meget store opgave med at sikre en god handelsby fuld af mange gode oplevelser.

BÅDE KOMMUNEN, Festivalen, kultur- og sportsliv og andre skal også hjælpe til, hvis det skal lykkes. De må levere både penge og arbejdskraft til mange store begivenheder, der også er forudsætningen for at sikre det gode handelsliv.

Alle gode kræfter må samles om opgaven, der i virkeligheden handler om at sikre en spændende by i fremgang. Faktum er derfor fortsat, at:

HANDELSLIVET ER EN SAG FOR HELE ROSKILDE.