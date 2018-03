Roskilde kommune har været gode til at lave pæne terror-spærringer. Men det er tosset at tage pengene til den fremtidige mobile sikring fra den konto, der skal udvikle det lokale handelsliv og dermed skaffe byen indtægter i fremtiden. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Kommentar: Hånligt hovsa-slag for handelslivet

Roskilde Avis - 06. marts 2018 kl. 00:38 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDES BYRÅD BESLUTTEDE på sit sidste møde at bruge 1,5 mio. til indkøb af mobilt materiel, der ved store arrangementer kan bruges til terror-sikring i Bymidten og andre steder i kommunen.

Vi kan ærgre os over, at den slags er nødvendigt. Men det er selvfølgelig afgørende at gardere sig, så formørkede og udemokratiske kræfter eller totale tosser ikke får lov til at smadre liv og glæde i vores by.

DEN GODE NYHED er, at kommunen nu investerer i at udvikle Roskilde som et centrum for mange begivenheder, der tiltrækker folk fra et stort område. Det er en logisk forlængelse af byrådets besluttede strategi, om at vi i høj grad skal leve af fremtidens 'oplevelses-økonomi'.

Hvis kommunen ikke havde investeret disse penge til terror-sikring, skulle den enkelte arrangør op med mindst 50.000 kroner til hvert arrangement, og det ville ødelægge mange begivenheder i Roskilde. Nogle af de første, der får glæde af denne beslutning er faktisk Roskilde Cykle Ring og Roskilde Avis, der laver mindeløb for den store cykelfotograf Erling J. den 24 maj.

DEN DÅRLIGE NYHED er så at kommunen henter pengene til denne rigtige investering et helt forkert sted. Man tager et beløb, der er afsat til udvikling af byens store detailhandel, og anvender så disse midler til mobile spærringer, der heldigvis hidtil har været flot udformede som træstammer i stedet for triste betonklodser.

Indstillingen til byrådet viser, at et eller andet 'lyst hoved' i administrationen har fået en 'hovsa-idé'. Vi skal bruge nogle penge et sted, og nu står der et dejligt beløb på en anden konto, så napper vi bare dem.

SÅDAN EN BOGHOLDER-TÆNKNING, hvor man flytter pengene fra den ene kasse til den anden for at få kontoen til at stemme, ser jo helt bort fra et helt afgørende spørgsmål: Hvorfor var det nu lige, at kommunen havde afsat 1,5 millioner til udvikling af Roskildes handelsliv?

Pengene er jo ikke bevilget for sjov, og derfor kan de heller ikke undværes, uden at det får alvorlige følger.

BAG PRIORITERINGEN AF HANDELSLIVETS UDVIKLING lå en forståelse af den store betydning, som detailhandelen har for hele Roskilde.

Forretningerne i Bymidten, på RO's Torv og andre steder er langt det største private erhverv i kommunen. Her skabes tusinder af jobs - og mange indtægter, som jo også gavner kommunen i form af større skattebetalinger. Det er en positiv cirkel, der skal forstærkes - ikke ødelægges.

DENNE POLITIK VAR AFTALT mellem på den ene side borgmester samt byråd og på den anden handelslivets daværende repræsentanter, der gennem en fornuftig og troværdig opførsel havde formået at få stor indflydelse og lydhørhed.

Selv om handelen står mere usikkert lige for tiden, er det ingen undskyldning for at 'køre dem over'. Beskæftigelsen og indtægterne fra dette erhverv er jo lige så vigtig som før.

DETAILHANDELS-EKSPERT Per Thye Rasmussen fra Dansk Erhverv og medlem i bestyrelsen den lokale handelsskole kom for kort tid siden i avisen med en meget interessant analyse. Han forklarede, hvad Roskilde må gøre for stadig at klare sig godt i konkurrencen med andre byer og centre - samt ikke mindst overfor den fortsat voksende nethandel.

Opskriften er i korthed, at både handel, turisme, kulturliv og andre aktører må arbejde tæt sammen for at skabe en stor fælles oplevelse til byens besøgende, så de får lyst til at komme herind.

MEN HVERKEN HANDELSLIV, turisme eller de andre kan klare denne store opgave hver for sig og alene. De har brug for en afgørende håndsrækning fra kommunen. Denne har da også selv en stor økonomisk interesse i at betale til sådan en fælles koordination af arbejdet, der er nødvendig for at opnå den nødvendige slagkraft.

På den måde kan de enkelte organisationer på hvert område bevare deres selvstændighed og identitet, hvilket er en styrke - og samtidig opnå bedre resultater i fællesskab.

Når byrådet nu vælger stik imod sin egen overordnede politik at tage penge fra indsatsen for handelslivet - fremfor i vores alles interesse at give dem nødvendige midler - er beslutningen i virkeligheden et udtryk for kortsigtet kassetænkning og et:

HÅNLIGT HOVSA-SLAG FOR HANDELSLIVET.