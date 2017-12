Nytårsaften........ FOTO: MIE NEEL Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Godt nytår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Godt nytår

Roskilde Avis - 27. december 2017 kl. 00:24 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

RAKETTER OG LYNKINESERE brager løs allerede om et par dage, når vi fester for slutningen af det gamle år og tager hul på 2018.

Nytåret er samtidig en anledning til at komme med forsætter og ønsker om fremtiden. I Roskilde er der nogle klare forhåbninger til, hvad det nye år skal bringe.

ET NYT STADION TIL 10.000 TILSKUERE er netop sat i gang af det afgående byråd. Selv om FC Roskilde foreløbig kun spiller i fodboldens næstbedste række 1. division, og der nu højst kommer 2.000 tilskuere til en god kamp, er det et vigtigt og rigtigt projekt.

Fodbold er et fyrtårn i den moderne oplevelses-økonomi, som Roskilde i høj grad satser på. Det kommende stadion kan da også bruges til store koncerter og andre vigtige begivenheder, der vil sætte byen på landkortet.

SKATTEBORGERNE BETALER IKKE EN KRONE til det nye stadion, sådan som projektet er skruet sammen. Kommunen stiller grunden til rådighed, men beholder ejendomsretten. De private investorer opfører stadion, og får til gengæld husleje-indtægter fra de boliger og erhvervslokaler, som indgår.

Derfor er alle protester, om at pengene tages fra børneinstitutioner, skoler eller plejehjem, på forhånd forkerte. På den måde er det et godt eksempel på, hvordan et samarbejde mellem det offentlige og private kan foregå i fælles interesse.

MANGLENDE PARKERING er et andet tilbagevendende problem, der rammer bl.a. handelsliv og turisme i Roskilde. Når det nye p-hus ved Sortebrødre Plads bliver færdig til sommer, hjælper det lidt. Forretningerne ved den østlige del af Algade, der har lidt under de forsvundne pladser under byggefasen, ser i hvert fald frem til det.

Ind til videre er enhver tanke om betalt parkering i Roskilde fortsat håbløs, fordi det vil gå ud over attraktioner og handelsliv, der allerede er ude i en hård konkurrence med andre byer og indkøbscentre.

EN AFGØRENDE FORBEDRING kommer først, når kommunen kommer videre med flere p-huse. Både på Bønnelyckes Plads og fremfor alt i det nye Røde Port-byggeri på sydsiden af stationen. Forberedelserne til dette store projekt, der bl.a. skal rumme mindst 2.000 underjordiske p-pladser, skrider fortsat fremad.

I Røde Port-projektet kommer der også op mod 1.000 arbejdspladser og over 400 nye boliger, hvoraf en del skal være almennyttige, så alle får råd til at bo i Roskilde.

ET AF DE VIGTIGSTE ELEMENTER i Røde Port-projektet er det planlagte hotel. Enten det nu ender med at blive på 14 eller 17 etager, vil det give en meget tiltrængt forøgelse af senge-kapaciteten i Roskilde.

Dermed er der langt bedre muligheder for at modtage overnattende turister, som lægger mange penge i byen. Desuden vil det gøre Roskilde-hallerne mere tiltrækkende som messe- og konference-sted, fordi deltagerne så kan overnatte i gå-afstand.

FREMTIDEN FOR ROSKILDE SYGEHUS skal afgøres i løbet af 2018 i regionsrådet. Ud fra lokale interesser gik valget rigtig godt, idet Roskilde-området ved valget forøgede sit antal af medlemmer fra fire til otte. Ikke mindst den lokale Sygehusgruppe spillede en vigtig rolle for at opnå det resultat.

Foreløbig er det allerede besluttet at genoprette en skadestue med læger hele døgnet på hospitalet ved Køgevej. De nyvalgte Roskilde-medlemmer skal nu i samarbejde med kommunen sørge for, at så mange funktioner og senge som muligt bevares på Roskilde Sygehus, når der alligevel ikke bliver råd til at bygge så stort et hovedsygehus som planlagt ved Køge.

I DET NYE ROSKILDE BYRÅD forventer borgerne, at partierne vil samarbejde fuldt ud for at skabe gode resultater til gavn for hele kommunen. Det kræver, at alle er parate til at lytte og gå på kompromis for at skabe både fornuftige og holdbare løsninger.

På den måde kan de ønsker, som er opregnet her - og sikkert mange flere - gå i opfyldelse. Så er der store chancer for, at Roskilde også i 2018 kommer til at oplevet et:

GODT NYTÅR