Stærke dagligvarebutikker i centrum og spændende begivenheder er afgørende for at trække mennesker ind til Roskilde. (Foto: Thomas Olsen)

Kommentar: Godt med folk ind til byen

Roskilde Avis - 13. marts 2018 kl. 00:53 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FLERE GODE NYHEDER for byens handelsliv kom frem i Roskilde Avis' net- og papirudgaver indenfor den sidste uge.

De har stor betydning for Roskildes position som en stor handelsby, der forstår at tiltrække kunder fra både nær og fjern.

FØRST MEDDELTE IRMA, at dagligvare-kæden bevarer sin store butik i Skomagergade. Ellers lukker de en lang række supermarkeder, fordi de aldrig rigtigt er slået an rundt om på Sjælland.

For Roskilde er det vigtigt, at byen bevarer en dagligvare-butik af denne type. Her er et kundegrundlag, der sætter pris på denne form for kvalitet, og det kan også være med til at tiltrække folk fra nabo-byer, hvor kæden nu lukker.

SUPERBRUGSEN I ALGADE stod for den næste positive nyhed om, at den nye ombyggede forretning er ved at komme godt i gang efter en ganske svær start.

De fleste af p-pladserne bag butikken har nemlig været forsvundet, mens kommunen er ved at bygge et stort nyt parkeringshus. Til sommer står det færdig til sommer, og så er udsigterne endnu bedre, når kunderne kan holde tæt på.

MIDT PÅ GÅGADEN har Roskildes Bymidte også en tredje stor dagligvare-forretning i Meny (det gamle Strandberg), der samtidig er begunstiget af de mange p-muligheder på Schmeltz Plads.

Dermed har kunder fra selve byen og fra oplandet fortsat mange valgmuligheder, når man tillige regner Føtex ved stationen og på RO's Torv med i dette ganske omfattende udbud.

DAGLIGVARER I CENTRUM er helt afgørende for at bevare en levende købstad, som mange mennesker har lyst til at besøge.

Hvis kunderne ikke kan kombinere indkøb af mad og andre fornødenheder med besøg i de mange special-forretninger, vil en stor del af dem slet ikke nå ind til byen. Sså kan den sidste kategori heller ikke overleve ordentligt.

KUNDERNE KRÆVER en total-oplevelse, der omfatter både indkøb og andre tilbud, hvis de skal starte bilen for at køre et sted hen. Den skal også omfatte torvehandel, restauranter, caféer, museer, musik og meget andet.

Men før de overhovedet starter bilen for at køre hertil, vil de også være sikre på at kunne finde et sted at parkere, så man ikke skal bære varerne for langt.

BILERNE UD AF BYEN er derfor ikke nogen realistisk mulighed for en pulserende handelsby i en overskuelig fremtid.

I stedet må Roskilde satse på langt flere p-pladser end på Sortebrødre Plads. I første omgang på hjørnet af Borgediget og Ringstedgade - samt ikke mindst under det planlagte store Røde Port-Byggeri, der for alvor vil kunne forbedre situationen.

ROSKILDES NYE PLANCHEF Vilfred Hvid forklarede for kort tid siden i avisen, hvordan han er helt bevidst om disse betingelser.

En stærk dagligvare- sektor er simpelthen nødvendig for at holde positionen som Sjællands vigtigste handelsby udenfor København. En påtænkt afdeling af Magasin i Røde Port-projektet vil også kunne hjælpe betydeligt.

OPGAVEN MED AT STYRE udviklingen af handel og trafik i en gammel middelalderby som Roskilde, kan slet ikke overlades til markedskræfterne alene.

Derfor er det godt, at kommunen indtil videre har hindret for mange dagligvare-butikker ved de store indfaldsveje, som kæderne ellers selv ønsker. Det vil være en sikker vej til at smadre vores levende Bymidte.

FORELØBIG SKAL VI GLÆDE OS over, at de store dagligvare-kæder har investeret i at bevare og udbygge deres butikker i Roskildes centrum.

Sammen med en kommune, der holder fast i en fornuftig overordnet plan, er det nemlig den bedste garanti for, at der stadig kommer:

GODT MED FOLK IND TIL BYEN.