Kommentar: Ghettoen ud af byen

Æblehaven og Rønnebærparken i Roskilde er ikke længere på ghettolisten, men det kræver stadig en stor indsats at forbedre situationen i det store boligområde.

Roskilde Avis - 12. december 2017 kl. 00:32 Af redaktør Torben Kristensen

'MAN KAN TAGE DRENGEN UD AF GHETTOEN - men man kan ikke tage ghettoen ud af drengen', lyder et kendt amerikansk udtryk. Dvs. at en svær opvækst i et vanskeligt kvarter altid vil præge børnene derfra resten af livet.

Derfor var alle positive kræfter i Roskilde meget glade, da det store bolig-område Rønnebærparken-Æblehaven ikke længere var med på den nye 'ghetto-liste', der netop er offentliggjort.

NU KAN MAN ALTID DISKUTERE rimeligheden af sådan en liste. Både politikere og mange andre i Roskilde har ofte sagt, at det var uretfærdigt, når det store boligområde mellem Holbækvej og Ringstedvej var på listen.

Men fakta var dog, at der i området var større arbejdsløshed og kriminalitet plus lavere uddannelser og indtægter end de fleste andre steder. Denne virkelighed eksisterede, uanset hvad man kalder det.

NÅR ROSKILDES BOLIG-OMRÅDE nu er røget af listen, er det selvfølgelig, fordi noget går bedre. En vigtig årsag er, at økonomien i vores område nu kører langt stærkere end under krisen i årene efter 2008.

Derfor er det nu lettere for folk uden så mange kvalifikationer eller forbindelser at få sig et job. Det kan man også se i Hedehusene, hvor bydelene Charlotteager samtidig er røget af listen.

LOKALE INITIATIVER har også spillet en rolle. Byens store boligselskab har udført et vigtigt bolig-socialt arbejde, der heldigvis ser ud til at have virket. Kommunen ofrer ligeledes ekstra ressourcer i de lokale daginstitutioner og skoler for at hjælpe til.

Men også det lokale politi og brandvæsenet har spillet en positiv rolle. F.eks. med uddannelse af unge fra området til såkaldte 'brandkadetter', der hjalp til med at bremse de mange brande, som på et tidspunkt hærgede i kvarteret.

ET LØFT I BYENS STORE BOLIGOMRÅDER er nu kommet på den politiske dagsorden, efter at et stort flertal i byrådet har afsat penge til denne opgave i kommunens budgetter gennem de kommende år.

Forhåbentlig lykkes denne prioritering i endnu højere grad, for alternativet er nemlig mange gange værre.

HVIS ENKELTE OMRÅDER i en stor by som Roskilde falder helt ud af den lokale sammenhæng, får vi de såkaldte 'parallel-samfund', hvor almindelige love og regler ikke længere gælder.

Så bliver der åbnet op for en negativ udvikling. Bandekrige og mord i andre byer viser, hvor galt det kan gå. I sidste ende er det en trussel imod både vores velstand og fredelige demokrati.

FOR DE MEDBORGERE, der nu i flere år har levet under 'ghetto-skiltet', er det også en lettelse og befrielse. Reportagen i den sidste udgave af Roskilde Avis fortæller tydeligt om, hvor glade de fleste nu er.

Jeg husker andre eksempler, hvor søde og dygtige indvandrerpiger fra området med afvæbnende ogskæve smil fortalte avisen: 'Ja, vi er jo ude fra ghettoen'. Sådan tacklede de det stempel, de havde fået på sig.

DEN NEGATIVE SPIRAL er nu blevet vendt om i Roskilde, og det skal vi være utroligt glade for. Det ville også have været en fallit-erklæring for en så stærk og velstående by, hvis det ikke kunne lade sig gøre.

Nu er der udsigt til at skabe en positiv udvikling, hvor indbyggerne i alle dele af byen kan føle, at de også er en del af lokalsamfundet. Det er en god begyndelse til, at demokrati, kultur og praktisk solidaritet fortsat kan udvikle sig.

SLAGET ER IKKE VUNDET endeligt. Vi må fortsat bruge de nødvendige ressourcer på områdets børnehaver, skoler, sportsklubber og andre institutioner eller foreninger, der fremmer et lokalt fællesskab.

Hvis vi tror, at 'den hellige grav er velforvaret', og nu går det hele af sig selv, kan kriminalitet eller religiøs fanatisme hurtigt få stærkere fodfæste.

Alle gode kræfter skal stadig sættes ind, så vi kan sikre det positive resultat, der nu er opnået med at få:

GHETTOEN UD AF BYEN