De frivillige i sprogcaféen udfører en meget vigtig opgave for samfundet og fremmer integrationen i Roskilde. (Foto: Anette Gundlach)

Kommentar: Fornuft for flygtninge

Roskilde Avis - 05. november 2019 kl. 18:21 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDE AVIS BRINGER i denne udgave en god nyhed, om at sprogcafeen alligevel er reddet. Her arbejder en gruppe af frivillige roskildensere og sørger for, at de flygtninge, der nu en gang er kommet til landet, lærer det danske sprog og får en masse praktisk viden om, hvordan man skal begå sig.

Betydningen af denne indsats kan dårligt ikke overvurderes.

FOR EN UGE SIDEN så det ellers sort ud, da sprogcaféen var blevet sagt op og ikke længere kunne være i deres hidtidige lokaler i kurhuset på Sct. Hans.

Men nu har de aktive frivillige fået plads lige udenfor det gamle hospitals grund i menighedshuset på Sct. Jørgensbjerg, hvor der heldigvis både er hjerterum og medmenneskelig forståelse.

NOGLE MENER, at flygtninge bare skal sendes tilbage, hvor de er kommet fra. De tror åbenbart, at problemerne bliver løst, hvis man lader, som om de ikke er der.

Men disse mennesker lever jo her i Roskilde og andre steder i landet, indtil de kan tage hjem - og selv også tror på, at det er sikkert.

SPØRGSMÅLET ER SÅ, hvad der skal ske i mellemtiden, mens de fortsat er her.

I den situation er beherskelsen af dansk sprog en helt afgørende forudsætning for, at flygtningene - og deres børn - ikke kommer til at leve i en sproglig og kulturel ghetto, hvilket bare skaber mange flere problemer.

HVIS MAN LEVER HER uden at kunne tale nogenlunde dansk, kan man heller ikke passe et arbejde og få en indtægt til at klare sig for.

Så bliver det et liv i fattigdom og isolation med alle de ekstra problemer, der kommer af det.

HELT ENKLE SITUATIONER som det at besøge en læge eller blive indlagt på et hospital giver store og uoverskuelige forhindringer.

Uden et ordentligt sprog kan de ikke en gang finde ud af at søge julehjælp eller andre former for støtte fra foreninger, som det ellers er muligt at få.

ISOLATIONEN UDEN SPROG rammer ikke mindst børnene, der har brug for at komme i skole og lære noget, mens de er sammen med jævnaldrende kammerater.

Hvordan disse børn så skal fordeles i Roskildes forskellige skoler, er en sag, som kommunen må løse på bedst mulig måde.

NÅR SPROG-CAFÉEN nu får mlighed for at fortsætte sit gode arbejde, gavner det meget på lang sigt.

De frivilliges indsats her er med til at skabe et bedre liv for nogle mennesker, så de får bedre chancer for ikke at havne i arbejdsløshed, kriminalitet eller andre ulykker senere. I stedet for er det langt bedre, at de nu rustes til at kunne bidrage til vores samfund.

SOM OMGIVENDE SAMFUND skal vi være meget glade for denne indsats fra de frivillige. Det sparer i øvrigt også kommunen og skattedyderne for ærgerlige ekstra udgifter.

Derfor fortjener de al mulig støtte, sådan som formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen (V) heldigivs også er helt klar over. Jeg blev faktsik både glad og stolt over Roskilde, da jeg så hans fornuftige kommentar til sagen.

I DET NYE BUDGET for Roskilde Kommune, som et flertal i byrådet netop har vedtaget, skrues der til gengæld kraftigt ned for integration.

Begrundelsen er, at der ikke længere kommer så mange flygtninge til byen. Derfor skal denne opgave klares sammen med den øvrige beskæftigelses-indsats. Nu må vi håbe på, at det ikke bare er en camoufleret nedskæring, så problemerne igen får lov til at vokse sig store.

FORELØBIG KAN VI GLÆDE OS over, at sagen med den frivillige sprogcafé blev løst i løbet af en uge, efter at sagen første gang blev omtalt i avisen.

I hvert fald beviser det, at der blandt indbyggerne i Roskilde - 'det såkaldte civilsamfund' - er en høj grad af forståelse for, at vi skal have en by, hvor der fortsat hersker:

FORNUFT FOR FLYGTNINGE