Kommentar: Festen for folkestyret

Grundlovsmøder og partiernes lokale arbejde i Roskilde-området er grundlaget for det demokrati, som har givet os så gode resultater. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde Avis - 05. juni 2018 kl. 00:06 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

RUNDT OM I ROSKILDE holder flere partier tirsdag den 5. juni Grundlovs-møder for at markere, at det nu er 169 år siden, at landet fik sin første frie forfatning med folkestyre.

Selv om man ikke går og tænker på det til daglig og måske tager alle vore rettigheder for givet, er der alligevel meget at fejre. Vores nuværende demokratiske velfærdssamfund ville nemlig være utænkeligt uden denne Grundlov.

MÅSKE ER DET LETTERE at forstå, hvilket kolossale fremskridt Grundloven indeholder, når man ser på, hvordan det var før.

Inden var det nemlig en enevældig konge, der bestemte langt det meste, fordi han var indsat af Gud. Og tidligere før enevælden var det kirken, høvdinge og andre stormænd, der bestemte alt.

ALMINDELIGE FOLK VAR FØDT til en plads i bunden af samfundet, så de havde bare at arbejde og adlyde de mægtige.

Ellers var det oprør mod den herskende orden eller imod Guds Vilje, og den slags blev man straffet hårdt for - måske endda slået ihjel.

AT ALLE MENNESKER ER LIGE gode og har de samme rettigheder, var en helt ny idé, der først slår igennem under oplysningstiden i 1700-tallet med den franske revolution og den amerikanske uafhængighedskrig.

Nu er vi vant til i Vesteuropa og Nordamerika at regne det for normalt. Men en stor del af 1900-tallet gik jo med blodige opgør med enevældige kejsere eller nazistiske og kommunistiske diktatorer, hvor millioner af folk døde og hverken måtte sige deres mening eller nyde andre friheder.

FRIHEDEN ER FORTSAT TRUET i en meget stor del af verden, hvor autoritære regimer hersker.

I Europa troede vi måske, at demokratiet endeligt havde vundet efter Berlin-muren og jerntæppets fald, men de diktatoriske tendenser kommer nu snigende tilbage i lande som Rusland, Polen, Ungarn og Tyrkiet.

ET VELFUNGERENDE DEMOKRATI lever ikke kun af formalia og procedurer, som afholdelse af valg. Hitler og Stalin blev jo også valgt.

Når folkestyret er blevet så rodfæstet her i Danmark er det i høj grad, fordi det er båret af folkelige bevægelser og oplysning.

DA DE DANSKE BØNDER overtog magten i starten af 1900-tallet, skete det efter, at de havde organiseret sig både politisk, økonomisk og kulturelt, bl.a. gennem andelsbevægelsen og højskolerne.

Senere fulgte arbejderne i deres fodspor ved at samle sig i både fagbevægelse samt partier, så de også fik stor indflydelse.

I DAG HAR VI MANGE NYE BEVÆGELSER og langt flere partier end tidligere. Men det ændrer egentlig ikke ved demokratiets fundament.

Folkestyrets rødder er den lokale forankring i en by som Roskilde og rundt om i resten af landet. Herfra rekrutteres og vælges de repræsentanter, som vi må satse- og stole på, både når det gælder kommuner, regioner og Folketing.

ALENE DERFOR ER DET VIGTIGT, at så mange som muligt fortsat er aktive i partier og andre bevægelser lokalt.

Vi har alle et ansvar for at holde demokratiet levende, fordi det stadig er 'det mindst ringe system', der er opfundet.

FOR KORT TID SIDEN oplevede jeg, at ånden i Grundloven heldigvis stadig er levende, da den nye moské i Allehelgensgade blev indviet. Her var det officielle Roskilde også mødt frem, hvilket var en rigtig beslutning, netop fordi vi tager det med religionsfrihed alvorligt.

En af demokratiets store landvindinger er jo lige præcis, at det er lovligt at tro på hvad som helst - bare man anerkender, at Grundloven står over enhver religion.

HER I ROSKILDE BLEV FORARBEJDET til grundloven udført i Det Gule Palæ ved siden af Domkirken, da Stænderforsamlingen i sin tid var samlet - og derfor kom til at give navn til torvet ved siden af.

Den slags giver et ekstra historisk vingesus, når vi stadig fejrer:

FESTEN FOR FOLKESTYRET