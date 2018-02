Rudy Frederiksen lukker nu sin historiske kult-café, som han åbnede i 1985 sammen med Mulle Brønnum. (Foto: Mie Neel) Foto: Mie Neel

Kommentar: Farvel til en café og en hel epoke

Roskilde Avis - 27. februar 2018 kl. 00:13 Af redaktør Torben Kritensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NÅR NØGLEN DREJES for sidste gang om et par uger hos Café Mulle-Rudy i Djalma Lunds Gård, er det ikke kun en af byens kendte restaurationer, der forsvinder.

I lange perioder har den været et lokalt 'kult-sted' som et omdrejningspunkt i byens historie, og til sidst var den nærmest blevet til en 'levende tidslomme'.

FOR UTALLIGE ROSKILDENSERE blandt både ældre og midaldrende rummer stedet mange minder.

Her er ført dybsindige diskussioner hen over ølkrus midt i tåger af tobakstågerne, og spændende nye bekendtskaber er indledt.

DA CAFÈEN BLEV ÅBNET i 1985 af de to kendte bysbørn Mulle Brønnum og Rudy Frederiksen, blev den straks samlingspunkt for alle slags roskildensere.

Ikke mindst den rødhårede, tidligere viceborgmester fra SF forstod med sine mange fortrin og gode forstand at skabe en ganske særlig atmosfære. Hun blev også godt hjulpet af sin bakker, der har en tør humor med både vid og bid.

TIDEN VAR EN HELT ANDEN dengang. Til hverdag blev der også drukket pænt igennem, og de fleste røg cigaretter eller andre former for tobak.

Gæsterne kom hele dagen, og 3 g'erne fra Amtsgymnasiet kunne i en fritime godt klare at indtage tre guldbajere, før de faste folk til fyraften og alle andre gæster rykkede ind og overtog caféen.

I MIN FØRSTE TID som lokalredaktør for Roskilde Avis frem til 1989, foregik en vigtig del af arbejdet ved at møde folk på denne lokale informations-central.

Hver måned samlede Mulle så regningerne og sendte dem op til avisen - indenfor en vis beløbsramme, naturligvis. Alle skyldnernes regninger hang på et søm i baren, og denne stak kunne blive ganske tyk i løbet af en måned.

JULEAFTEN BLEV DER ÅBNET, når folk hjemme var færdig med at spise og dele gaver ud. Så strømmede både voksne og deres børn til caféen i Djalma Lunds Gård for at møde venner og jævnaldrende kammerater.

Ved andre lejligheder var det levende musik, som også kunne mere fylde det hyggelige lokale med god kunst på væggene.

MEN UDVIKLINGEN var ikke til fordel for en café af denne type. Nye skatteregler, der fjernede fradraget for firma-frokoster, samt ikke mindst en helt anden alkohol-kultur i virksomhederne var også med til at fjerne en stor del af grundlaget.

På de fleste arbejdspladserkunne man ikke længere klare at dele en flaske vin eller drikke flere øl midt på dagen, hvis jobbet skulle passes ordentligt. Når man i forbindelse med arbejdet skulle møde andre, var det heller ikke længere velset at lugte af sprit - hvilket som bekendt kun kommer af bare en enkelt genstand.

RYGNINGEN VAR FØRST ET PLUS på caféen i Djalma Lunds Gård, men den endte med at blive en hæmsko, i takt med at antallet af rygere faldt kraftigt.

En gang tog jeg mit lille barnebarn Anna med derhen, for at vi skulle have chokolade og kaffe. Men så sagde hun: Her lugter grimt, og vi kom vi aldrig tilbage sammen.

NÅR RUDY NU SLUTTER, lige før han fylder 80 år, er det fuldt forståeligt.

Alting har sin tid, og når mange af os gamle stamkunder skal være ærlige, har vi jo heller ikke været forbi så mange gange i de senere år.

ALLE DE MENNESKER, der gennem årene er kommet på denne centrale kultur-institution, kan til gengæld se tilbage på mange gode minder.

Derfor er det nu med både glæde og samtidig lidt vémod over alle årene i vores liv, der er gået her, at vi nu må sige:

FARVEL TIL EN CAFÈ OG EN HEL EPOKE.