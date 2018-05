Kommentar: FCR-redning er en sejr for hele Roskilde

FCR-spillerne kunne endelig juble med deres hjemmepublikum, da holdet havde reddet livet i 1. division. Nu skal holdet bygges op igen.

Roskilde Avis - 29. maj 2018 kl. 01:01 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MENS SOLEN DANSEDE PINSEDAG, og mange roskildensere forlængst var taget i sommerhus eller havde travlt med familie-komsammen, reddede byens bedste fodboldhold lige akkurat livet i 1. division, der som bekendt nu om dage er landets næstbedste række.

FC Roskilde er dermed fortsat blandt de 26 bedste hold, og alt andet ville for landets 10. største by have været et stort nederlag - også udenfor fodboldbanen.

EFTER EN SKIDT SÆSON var FCR faktisk kommet i nedrykningsfare, selv om klubben har en trup, der høre til i den dyre ende af 1. division.

Hvordan det kunne gå så galt med så mange gode og erfarne navne på holdet, er noget af et mysterium. Men det er lige præcis en stor del af charmen ved fodbold, at mange penge ikke automatisk giver store resultater.

ÅRSAGERNE TIL DEN SLØJE SÆSON er der sikkert flere meninger om, end antallet af medlemmer i fanklubben eller gennemsnitstallet for tilskuere til hjemmekampene i Rådmandshaven.

Men i en række kampe har det dog været tydeligt, at flere spillere ikke stolede helt på hinanden - og heller ikke rigtigt troede på taktikken hos klubbens sportslige ledelse.

DEN GODE NYHED er derfor, at ledelsen i FC Roskilde nu har fået tid og mulighed for at slippe ud af den onde cirkel og skabe en frisk start. Ofte kan et hold, der var tæt på at rykke ud og så lige nøjagtig overlever, så gøre sig gældende i toppen i den efterfølgende sæson.

Kasper Schmeichels engelske klub Leicester tog den tur for et par år siden og vandt et sensationelt mesterskab. Lige omvendt gik det nu for FCR, der i sidste sæson var tæt på at blande sig opryknings-kampene til Superligaen.

HVILKE ÆNDRINGER i spillertruppen og hele ombygningen omkring holdet, der nu er brug for, må klubbens ledelse finde frem til.

Men hele Roskilde har en indlysende interesse i, at klubben igen klarer sig godt, så målet om at få en plads i Superligaen på et tidspunkt bliver realistisk.

FODBOLD ER ET BAROMETER på, hvordan det går i en by. Sportslig succes smitter simpelthen, når det gælder positiv opmærksomhed.

En by som Roskilde, der i forvejen satser på oplevelses-økonomi med musik, kultur, uddannelse, handel og turisme, vil kun få flere fordele, hvis sporten også bliver et af de vigtige instrumenter til at skabe en flot melodi.

ET NYT STADION er nu godt på vej, men det er altså ikke afhængig af øjeblikkets resultater på grønsværen. Når både kommunen og private investorer er gået ind og har startet dette projekt, er det også for at løse en række andre opgaver.

Den overordnede idé er at få et sports- og kulturkompleks i sammenhæng med Roskilde-hallerne, Kildegården og Gimle. Samtidig bliver her større hotel-kapacitet, erhvervslokaler til sundheds-sektoren og flere lejligheder til beboelse.

DE STORE TRIBUNER i Rådmandshaven med 10.000 tilskuerpladser er ikke primært beregnet på FCR's hjemmekampe i en overskuelig fremtid.

Derimod er de nødvendige for investoren for at få plads til de erhvervslejemål og boliger, der skal give dem pengene igen. Den store kapacitet kan også bruges til store koncerter og andre begivenheder med mange tilskuere.

ALLE ROSKILDENSERE må lige nu glæde sig over, at vi fortsat har et fodboldhold i 1. division.

For en by, der på alle vigtige områder har ambitioner om at være med i Superligaen, betyder det, at:

FCR-REDNING ER EN SEJR FOR HELE ROSKILDE.