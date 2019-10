Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Et foto af julelyset ønskes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Et foto af julelyset ønskes

Roskilde Avis - 15. oktober 2019 kl. 00:11 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

LÆSERNE AF ROSKILDE AVIS på Facebook og andre steder er overhovedet ikke i tvivl. Hvis Roskilde som stor handelsby ikke længere kan klare at opsætte den sin flotte julebelysning rundt om i gaderne, så vil det på mange måder være en regulær katastrofe.

Blandt de mange tusinder, der har reageret på avisens artikler, er holdningen helt entydig og klar: Det må simpelthen ikke ske.

NÅR DET KOMMER TIL LØSNINGERNE, er der mere spredt fægtning med en blanding af skæld-ud og konstruktive ideer til, hvad man kan gøre.

Denne forvirring eller usikkerhed er ikke så mærkelig. For det er komplekse problemer med en ny udvikling i samfundet, der også rammer vores by.

GENNEM GENERATIONER har ejerne af Roskildes forretninger selv klaret denne opgave med stor ære. Jeg husker, da den gamle formand for Roskilde Handelsstandsforening, købmand Erik Sundstrøm, havde været på studietur sammen med folk i byrådet og set, hvordan man gjorde andre steder.

Han kom stolt hjem til Roskilde og konstaterede, at 'vores guirlander med tegner Brendekildes julenisser i et vikingeskib er nu alligevel de bedste'.

DEN KLARE BEVIDSTHED, om at alle skal spytte i kassen til juleudsmykningen for at skabe resultater til fælles bedste, er desværre ved at forsvinde.

Sidste år måtte Roskilde Handel, der hidtil har stået for at betale både guirlander og juletræet på Stændertorvet, indkassere et underskud på over 300.000 kroner, fordi for få blandt byens butikker ville være med i den frivillige indbetaling til at klare sådan en opgave.

ÅRSAGERNE TIL DET, er flere. Et stigende antal forretninger i Roskilde dirigeres ikke længere af lokale ejere eller ledere. De bliver fjernstyret af store koncerner, der ikke har nogen særlig interesse for Roskilde.

Man kan undre sig over denne kortsigtede egoisme. For hvis det ikke kører fint for handelsbyen Roskilde, risikerer de jo også at tabe på den lokale forretning, som de har investeret i.

MEN REALITETEN ER ALTSÅ, at Roskildes forretninger ikke længere selv kan klare at lave juleudsmykning på frivillig basis som hidtil.

Så hjælper det ikke, at nogle læsere skælder dem ud for at være dårlige eller dumme. Det bliver der jo ikke lys i gaderne af.

JULEBELYSNINGEN ER ALT FOR VIGTIG til at blive overladt til nogle butikker, der ikke selv kan klare det. Derfor bliver kommunen nødt til at gå ind i sagen og sikre, at der atter bliver lys i gaderne op til jul.

For Roskilde som helhed står der nemlig langt mere på spil.

DETAILHANDEL ER BYENS STØRSTE PRIVATE ERHVERV, og derfor har det så stor økonomisk betydning for kommunen, at man ikke kan lade butikkerne sejle deres egen sø.

Handelen giver milloner i omsætning og den sørger for tusinder af jobs i byen. Begge dele giver kommunen store indtægter, som man ikke bare kan lade forsvinde eller undvære.

LÆSERNE FORTÆLLER NEMLIG OGSÅ tydeligt, hvad der sker, hvis Roskilde ikke længere har julelys i gaderne. Så vil mange foretrække at køre til andre byer eller indkøbscentre, hvor de kan opleve en hyggelig julestemning, og så lægger de deres juleindkøb der.

Nogle vil f.eks. tage til Køge i stedet for, og så bliver det vel ikke værre, set ud fra et Roskilde-synspunkt.

BYRÅDET HAR NETOP forhandlet om kommunens budget for næste år, der totalt bliver på op mod 7 mia., og over 100 mio. var her i spil. Så skal der ganske enkelt også kunne findes penge til at sørge for julebelysning, som koster godt under en million.

Ellers er det en fallit-erklæring for den største handelsby i Region Sjælland, der slet ikke har råd til sådan en monumental dumhed og fejltagelse:

JULELYSET SKAL VÆRE TÆNDT I ROSKILDE