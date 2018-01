Kommentar: Erling J. er nok et cykelløb værd

Pressefotograf Erling J. Pedersen som tusinder af roskildensere husker ham.

Roskilde Avis - 16. januar 2018 kl. 00:46 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MENNESKERS BETYDNING bliver som regel først rigtigt tydelig, når de er døde og borte. Sådan var det f.eks. med statsministre som Jens Otto Krag, Anker Jørgensen og Poul Hartling - eller Roskilde-borgmestre som Løve Jørgensen, Lisbeth Olsen, Henrik Christiansen og Bjørn Dahl.

Pressefotograf Erling Pedersen var ikke i den samme liga, men hans betydning for tusinder af mennesker i Roskilde har været mindst lige så stor på helt andre måder.

DERFOR VAR DET EN OPLAGT IDÉ, da den lokale cykelklub, Roskilde Cykle Ring i efteråret foreslog Roskilde Avis i fællesskab at arrangere et cykelløb gennem byens gader som et passende minde for denne på alle måder 'store roskildenser'. En arbejdsgruppe har siden været i gang med at forberede løbet, der er fastlagt til torsdag den 24. maj.

Blandt deltagerne i denne arbejdsgruppe er også Erlings gamle kammerat, Dan Hacke, som blandt andet har været formand for Festivalen og direktør i Roskilde-hallerne med arrangement af mange store sportsbegivenheder. Han har sammen med cykelklubben og avisen kunnet trække på et stort net af kontakter, så arrangementet nu for alvor er ved at tage form.

I SINE UNGE ÅR var Erling selv en af landets bedste cykelryttere, der vandt flere løb i a-klassen og kørte sammen med andre stærke ryttere som Junker Jørgensen, Helge Ingemann og Reno B. Olsen, da Roskilde dengang var et centrum for cykelsporten. Han konkurrerede også med senere stjerner som Ole Ritter og Leif Mortensen.

Gennem sine mange år som pressefotograf var cykelsporten stadig hans hjertebarn, f.eks. når han hvert år var med karavanen i det store etapeløb Danmark Rundt. Hvis han placerede sig i grøftekanten ved landevejen en tidlig søndag morgen til et løb, stillede de andre fotografer sig hen ved siden af. De var nemlig klar over, at han vidste, hvor der kom til at ske noget.

KOMMUNEN HAR NETOP BEVILGET over 95.000 kroner som sit bidrag til afviklingen af cykelløbet til minde for Erling. Enkelte har allerede kritiseret det og sammenligner med, hvad en plads på et plejehjem eller i en fritidsklub koster kommunen.

Men det er efter min bedste mening både småligt, kortsigtet og helt forkert at blande så vidt forskellige ting sammen.

ROSKILDE SATSER i disse år på at udvikle en oplevelses-økonomi, hvor handel, historie, musik og anden kultur, samt sport og naturoplevelser gør kommunen så interessant, at det tiltrækker mange flere mennesker.

Sådan en tilstrømning giver liv, omsætning og indtægter til byen, og Erlings Mindeløb er kun et enkelt arrangement blandt de mange initiativer, som vi nu skal leve af.

VED BISÆTTELSEN i foråret 2017 talte Roskildes borgmester om den store betydning, som Erling har haft for så mange bysbørn gennem mere end fire årtier.

Med sine utallige billeder fra små og store begivenheder - men fremfor alt af tusinder af roskildensere - lavede han i virkeligheden 'hele Roskildes Scrapbog' og gav dermed sit enestående bidrag til vores lokalhistorie. Selv er Joy Mogensen blevet foreviget af fotografen - lige fra sit valg som ung DSU-formand til senere valg og genvalg som borgmester.

PARIS ER NOK EN MESSE VÆRD, sagde den gamle franske konge Henrik den 4. Derfor skiftede han fra at være protestant til at blive katolik. På på den måde fik han indtaget hovedstaden samt afsluttet mange års religiøs borgerkrig, så landet fik fred med en blomstrende velstand.

Helt så store og livsvigtige ting står ikke på spil i denne sag. Men der er mange alligevel gode grunde til bakke op om minde-arrangementet for:

ERLING J. ER NOK ET CYKELLØB VÆRD