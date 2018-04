Venstres mangeårige medlem af Roskilde Byråd Peter Madsen tager en ny tørn som formand for partiorganisationen i kommunen, efter at han ikke blev genvalgt i november. (Arkivfoto: Erling J.)

Kommentar: En ekstra tørn for demokratiet

Roskilde Avis - 11. april 2018 kl. 07:54 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DE TO STØRSTE PARTIER i Roskilde, Socialdemokratiet og Venstre, har netop holdt deres generalforsamlinger og begge valgt to veteraner med stor organisatorisk og politisk erfaring som ny formand til at stå i spidsen for deres lokale arbejde.

Selv om mange altid efterlyser fornyelse, er det efter min opfattelse positivt, fordi vores by altid vil have brug for alle gode kræfter for at klare sig bedst muligt.

HOS SOCIALDEMOKRATIET blev Jan Hjort valgt til formand, som han også har været i en tidligere. I Roskilde startede han faktisk sin karriere som medlem af Danmarks Kommunistiske Ungdom og i bestyrelsen for fagforeningen Metal. Derefter kom han til at repræsentere først venstrefløjen og bagefter S i byrådet. I de følgende år koncentrerede han sig om at være underviser på Teknisk Skole og var aktiv i de tilhørende faglige organisationer, før turen gik til Mozambique som u-lands-ekspert.

Men det er ikke hans mange enkelt-tjanser, der har betydning. Derimod den omfattende erfaring og det overblik, som han nu bringer med sig.

DET SAMME GÆLDER også Venstres nye formand i hele kommunen, tidligere byrådsmedlem Peter Madsen, der ved siden af sit politiske arbejde også har været aktiv i byen idrætsliv. Først som fremtrædende basket-spiller og senest nu også som formand for Roskilde Tennisklub.

I byrådet har jeg oplevet Peter Madsen som et af de medlemmer, der havde den bedste forståelse af, hvad kan være interessant for borgerne - og avisens læsere - fremfor mere interne forhold i kommunen.

FREMFOR AT SÆTTE SIG SURMULENDE hen, fordi man ikke er blevet genvalgt eller kan fortsætte med det, som man plejer, er de to et udmærket eksempel på, at så er det tid til at tage fat på nye opgaver og fortsat give sit bidrag på andre måder.

Alene af den grund fortjener de respekt for deres valg, som de pågældende partimedlemmer altså også syntes var en god idé.

I ROSKILDES ØVRIGE PARTIER findes også mange ildsjæle, der er med til at få det lokale demokrati til at fungere, selv om de ikke lige blev valgt til byrådet, Folketinget eller andre prestigeprægede poster.

Her tænker jeg f.eks. på Enhedslistens Anna Bondo, der fik mange stemmer til kommunevalget, men ikke kom ind pga. partiliste ved opstillingen. Eller de to konservative Keld Holm, nu formand i Region Sjælland, samt Jesper Kejlhoff, der udfører et vigtigt arbejde som formand for udvalget med kulturarv i Domsognets Menighedsråd. Eller SF's Jan Bjergskov, der ikke kom i byrådet sammen med Tina Boel, men nu i stedet kaster sig over opgaven som folketings-kandidat og deltager flittigt i den lokale debat.

ALLE DISSE MENNESKER og mange flere har den afgørende opgave at få partiernes folkevalgte til at interessere sig for- og gøre noget ved de problemer, som befolkningen virkelig interesserer sig for. Lige fra maden på plejehjemmene og brandvæsenets evne til at klare ildebrande til integration og sport.

Hvis partiernes repræsentanter i byråd, region eller Folketing bare bliver 'sovset ind' i den dagsorden, som administrationen gerne vil diktere, mister de folkevalgte forbindelsen til deres vælgere, og demokratiets rødder bliver skåret over.

FORENINGER, SPORTSKLUBBER OG INTERESSE-ORGANISATIONER er også en vigtig del af demokratiet, når det gælder om at få befolkningens ønsker med i samfundets beslutninger og prioriteringer. Derfor spiller de mange aktive folk her også en positiv rolle.

Men de kan ikke erstatte de politiske partier, som den helt afgørende krumtrap i vores nuværende folkestyre.

Derfor skal vi faktisk være glade for, at erfarne folk med stor viden gerne vil tage:

EN EKSTRA TØRN FOR DEMOKRATIET