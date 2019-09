Borgmester Tomas Breddam og S-flertallet i Roskilde Byråd har ingen grund til at undgå diskussioner med de øvrige partier.

Kommentar: Debat driver demokratiet

Roskilde Avis - 09. september 2019

PÅ BYRÅDETS MØDE i denne uge diskuteres kommunens budget for næste år i 2020. Men også en opbremsning i udgifter allerede i år for det nugældende budget i 2019.

Begge sager hører til blandt de allervigtigste opgaver i et lokalt folkestyre, og alene derfor fortjener de også fuld opmærksomhed.

ROSKILDE KOMMUNES ØKONOMI FOR 2020 er langt fra afklaret endnu, fordi der mangler de endelige tal om staten bidrag og andre afgørende forhold. Allerede før sommerferien vedtog et stort flertal i byrådet en overordnet spareplan på hele 125 mio. kroner i forhold til et fremskrevet budget.

Men endnu ved ingen, om det bliver nødvendigt at gennemføre alle disse besparelser for at få den nødvendige balance i driften næste år. Derfor kan man lige så godt vente med sådan en beslutning til starten af oktober, når realitets-forhandlingerne om budget 2020 skal foregå mellem byrådets partier.

I MELLEMTIDEN HAR DEN NYE BORGMESTER Tomas Breddam (S) skabt overflødig dramatik om det, der burde være en hel normal 'rettidig omhu': Nemlig opbremsning af udgifterne allerede i 2019 for projekter og initiativer, der endnu ikke er sat i gang.

Når man nu ved, at der måske skal spares betydelige beløb i 2020, kan man jo lige så godt begynde på det i år med urealiserede forslag, hvilket ikke vil gøre ondt på nogen.

KOMMUNENS FORSKELLIGE FORVALTNINGER har normalt selv udført denne opgave i slutningen af året, når de kunne se, at der var bevillinger, som man alligevel ikke kunne nå at bruge i det indeværende budgetår.

Men da først Breddam selv tog denne sag op som et politisk initiativ, var det også oplagt, at de øvrige partier naturligvis ville være med og diskutere denne prioritering.

BORGMESTERENS REAKTION med at ville bevare initiativet som en sag alene for administrationen, kan måske nok forsvares ud fra regler og jura.

Men politisk set er det et fejltrin. Selvfølgelige skal alle de øvrige partier - V, DF, K, SF og R - der er med i budget-forliget for 2019, også være med til at diskutere, når og hvis der skal foretages ændringer i det. Sådan er de politiske spilleregler simpelthen.

NÅR S NU ALENE HAR MAJORITET i byrådet, giver det faktisk en ekstra pligt til til også at høre på, hvad de andre har at sige, hvilket Joy Mogensen altid var meget omhyggelig med. Ellers ender det i 'magtfuldkommenhed'.

Måske mener borgmester Breddam eller andre i den lokale S-top, at DF's Merete Dea ofte er fuld af konspirations-teorier og -anklager. Eller at Venstres leder Jette Tjørnelund kritiserer i alle retninger på én gang.

ALLIGEVEL ER DET EN DEMOKRATISK PLIGT og nødvendighed at tage diskussionen med sine kritikerne.

Når man selv har absolut flertal, og hvis man i øvrigt tror på sine egne argumenter, kan jeg heller ikke forstå, hvad S-ledelsen i Roskilde går rundt og er bange for.

I ET STØRRE POLITISK PERSPEKTIV er det ligeledes farligt og forkert bare at 'losse' flere beslutninger over på administrationen og på den måde fjerne sig fra sit eget politiske ansvar.

Kommunal-reformen fra 2005 var udemokratisk, fordi den skabte meget store kommune som Roskilde, hvor borgerne nu er kommet alt for langt væk fra deres egne folkevalgte.

I KOMMUNER OG REGIONER opstod en tosset teori, om at demokratisk valgte politikere skulle overlade alle konkrete afgørelser til administrationen og kun 'diskutere de store overordnede linjer'.

Intet kan være mere forkert, for al vigtig politik består jo netop af konkrete sager. Borgerne forventer naturligvis, at deres folkevalgte går ind og er med til at tage disse beslutninger. Ellers er der jo ikke meget mening i at stemme på dem.

Den nye borgmester og S-flertallet i Roskilde bør i alle sager aldrig være bange for at gå ind i diskussionen og sørge for, at:

DEBAT DRIVER DEMOKRATIET.