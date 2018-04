Arrangementet på Stændertorvet fik gjort opmærksom på forholdene for de udsatte i Roskilde. (Foto: Mie Neel) Foto: Mie Neel

Kommentar: De udsatte er en messe værd

Roskilde Avis - 18. april 2018 kl. 07:21 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MANGE VAR MØDT OP lørdag på Stændertorvet i Roskilde, da en lang række lokale organisationer havde arrangeret en såkaldt 'Udsatte-messe'.

Egentlig kan man undre sig over, at det skal være nødvendigt, når vi lever i en by og et land, der er mere velstående end nogensinde før. Men stadig flere kan ikke rigtigt følge med i ræset af en række forskellige grunde.

DEN TIDLIGERE MINISTER og formand for Kristeligt Folkeparti Jann Sjursen, som var en af hovedtalerne på Stændertorvet, kom med en række årsager.

Kontanthjælpen er blevet skåret ned for en stor gruppe, hvilket nu rammer flere familier - ikke mindst børnene. Samtidig vokser misbrug af narko og alkohol især blandt unge, der ender som hjemløse.

DEN VIGTIGSTE KONKLUSION var dog, at det kan ramme os alle. Hvis man mister sit job, bliver skilt eller ryger ind i en anden 'social begivenhed', er det desværre meget let at blive slået ud af kurs i et samfund med stadigt voksende krav. Derfor er det også noget, som vi alle må interessere os for.

Når flere nu havner i en situation, hvor de dårligt kan overleve, giver det nemlig store ekstra omkostninger for samfundet, både menneskeligt og økonomisk. Dvs. at i virkeligheden rammer det os alle, og vi får et 'fattigere samfund', hvis ikke vi gør noget.

STØRRE UDBETALINGER til familier, der dårligt selv kan finde ud af at styre økonomien eller får mere ud af det end ved at arbejde, er selvfølgelig ikke nogen løsning.

De har normalt brug for mere præcis hjælp, f.eks. fordi de er syge og derfor ikke kan arbejde. Den vigtigste indsats bliver at give børnene mulighed for at gå til sport og andre aktiviteter, så de ikke bliver isolerede i forhold til kammeraterne. Ellers producerer vi bare endnu flere 'udsatte' i de næste generationer.

STOR INDVANDRING, mens vi dårligt har fået integreret de nuværende flygtninge og gæstearbejdere plus utilpassede efterkommere, giver også større pres på samfundets ressourcer, så der bliver mindre til de mest trængende.

Heldigvis går lidt bedre med integrationen. Men der skal mere fart på - hvilket jo kræver god vilje fra alle - til at sikre velfærd og tryghed for alle.

DEBATTEN OG BESLUTNINGERNE på landsplan har ofte tendens til at stemple dem, man er uenig med, som 'naive og verdensfjerne tosser' eller 'hjerteløse og kolde kynikere', når det komme til behandlingen af de svageste.

Heldigvis er billedet langt mere nuanceret på lokalt plan. Her bliver virkeligheden jo helt konkret, når man direkte står ansigt til ansigt med de mennesker, som det hele handler om.

PÅ STÆNDERTORVET var flere af Roskildes politiske partier og mange forskellige organisationer repræsenteret, så solidaritet med de svage ikke kun bliver et anliggende for den ene eller anden fløj.

Hvis situationen for de udsatte skal forbedres, er det nemlig afgørende, at det bliver efter en tværpolitisk sag.

PÅ SIDSTE MØDE i Roskilde Byråd sagde formanden for Beskæftigelsesudvalget Bent Jørgensen (V) derfor noget meget vigtigt: 'Når disse flygtninge og indvandrere nu er her i landet og i kommunen, må vi også sørge for at få dem ordentligt integreret'.

Under et andet punkt argumenterede S-ordfører i sagen Gitte Kronbæk for, at Roskilde skal prioritere en ekstra indsats for sine udsatte børn og andre - fremfor at skrive breve til ministeren om det.

Forhåbentlig er disse argumenter alvorligt ment, og så har lørdagens arrangement på Stændertorvet også haft sin betydning. Problemet er alvorligt, og det er ikke kun et enkelt dag men hele året rundt, at:

DE UDSATTE ER EN MESSE VÆRD