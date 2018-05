Kom med hash og penge til politiet

Hvorfor en 23-årig mand valgte at besøge Politigården i Skovbogade lige efter midnat natten mellem onsdag og torsdag, står ikke helt klart for politiet. Men han var kendt i forvejen af ordensmagten, og da politifolkene fik kigget nærmere på den 23-årige viste det sig, at han havde 88.000 kroner på sig i kontanter. Da han havde en gæld til det offentlige på mere end 200.000, blev 85.000 kroner beslaglagt som et afdrag på gælden. Den 23-årige havde også 87 gram hash på sig. Stoffet blev konfiskeret, og han blev sigtet for overtrædelse af narkotikalovgivningen.