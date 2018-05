Send til din ven. X Artiklen: Kom maj, du søde, milde... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom maj, du søde, milde...

Roskilde Avis - 19. maj 2018 kl. 02:02 Af Kaj Bollmann / Sognepræst i Jyllinge Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsigten fra mit kontorvindue i Jyllinge præstegård på denne maj-formiddag, hvor jeg skal skrive klumme, domineres af 4 klare, stærke farver: Øverst den lysende blå fra en skyfri himmel. Derunder ildrødt fra den kæmpestore blodbøg i haven, som får et helt særligt skær, når solen spiller i de nyudsprungne blade. Længere nede igen en lige så lysende grøn fra hækken, understøttet af en kugleahorn og af den nyslåede græsplæne. Og så til venstre lige en stribe hvidkalket mur.

Selv gennem et vindue, hvis behov for pudsning ubarmhjertigt afsløres af solskinnet, er det helt forrygende. Det er svært at lade være med at falde i staver og bare sidde og svælge i farveorgiet. Det kribler i fødderne efter at følge salmens ord og bevæge sig ud i solskinnet:

"Gak ud, min sjæl, betragt med flid

i denne skønne sommertid

Guds underfulde gaver...

Men nu har jeg jo altså lovet avisen en klumme, og tidsfristen nærmer sig! Problemet er bare, at den eventyrligt smukke majdag fratager mig enhver lyst til at mene noget om noget som helst! Jeg plejer ellers uden problemer at kunne finde grunde nok til forargelse eller rettidig vejledning af andre, der ikke mener som jeg. Og der er ikke tvivl om, at Roskilde og omegn er fuld af forhold, som med god grund kunne fortjene, at jeg oplod min røst - eller i dette tilfælde min pc - og leverede en skarp og rammende kommentar.

Sagen er bare, at der ikke rigtig er plads til det, hverken i hjerne eller hjerte. Der er fyldt op af noget andet. Hjernen er ved at flyde over af sanseindtryk, lys, farver, fuglesang, udsigten over fjorden, duften af nyslået græs, knaldrøde tulipaner. Og fra hjernen går en proces til hjertet, som omsætter alle disse sanseindtryk til én følelse: taknemlighed! Ikke bare som et lille flygtigt: "Det er da meget godt!" Nej, som en dyb, dyb undren, der fylder krop og sjæl.

Der er dem, der afviser kristendommen fordi de ikke kan forstå, hvorfor Gud lader det onde findes. Personligt synes jeg det er et endnu større og langt mere uforståeligt mysterium, at alt det gode findes! Det kalder for mig at se på tro på en gavmild skaberkraft, der fremkalder alle farverne, lyset, duftene og blomsterne - og bliver ved med at gøre det, år efter år.

Men nu er jeg allerede på afveje og begynder at mene noget. Jeg vil hellere fastholde følelsen af taknemlighed og undren - også over at være så usandsynlig heldig at have fået mit liv i dette lille hjørne af verden, i denne lille korte periode af historien, i dette lille mindretal af mennesker, hvor jeg kan leve uden daglig frygt og elendighed og uden kamp for den blotte fysiske overlevelse. Endda både med mennesker omkring mig, der vil mig det godt, og en paradisisk udsigt. Det er da en gave, der vil noget!

Desværre har min kone det ikke lige sådan i disse dage. Hun er nemlig forkølet, temmelig voldsomt endda! Og er der noget, der kan fremkalde desperation, jammerlighed og dyb tristesse, så er det en gevaldig sommerforkølelse, der forhindrer, at man kan nyde de skønne dage. Men selv det, at det største problem lige nu faktisk er fruens sommerforkølelse, er vel egentlig en bekræftelse af det foregående, eller hvad?

