Se billedserie Der er lagt op til hygge, når der festes i nogle af Roskilde Kolonihaveforeninger. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Kolonihaveforening bliver 70: Øl over hækken og ro i haven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kolonihaveforening bliver 70: Øl over hækken og ro i haven

Roskilde Avis - 10. juni 2018 kl. 00:15 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En øl med naboen, den fredelige grønne have og selvfølgelig katten Oscar, er noget af det Leif Pedersen holder mest af, når han er i sin kolonihave i Haveforeningen Solvang, der fylder 70 i år.

Det lille stykke jord med det hjemmebyggede hus, købte han sammen med sin far tilbage i 1979.

Dengang var huset kun 10 kvadratmeter stort, men i løbet af årene er den lille bygning blevet større og større. En overgang var det sågar 10 kvadratmeter for stort, men takket være nye regler har det nu den størrelse, det må have.

Nu med strøm

I starten af farens og Leifes tid i haven, var der ikke lagt strøm ind.

- Min far sagde, at en have med strøm er ingen rigtig have, siger Leif Pedersen med et skælmsk smil. Men mange ting har ændret sig siden dengang.

Så da han fik strøm lagt ind, lavede faren reglen om til, at en have uden strøm er ingen have.

I dag har haverne både strøm og vand. Mange har endda investeret i vaskemaskine, bad og muldtoilet. Som noget af det nyeste er det blevet muligt at lave parkeringsplads på den lille grund, så indehaveren ikke skal gå så langt.

Leifes far er forlængst borte. Leif betalte sin søskendeflok på ni ud for at beholde det lille hus.

Til gengæld kommer hans mor stadig forbi for at besøge sønnike i den hyggelige grønne have.

Kattens til hygge

Inde i huset bor katten Oscar, det har den gjort i mange år, og den har efterhånden rundet de 92 år i katteår, fortæller Leif Pedersen.

Han besøger sin pelsede øjesten hver eneste dag året rundt.

Om vinteren tænder han op i kakkelovnen, så den lille hus-tiger ikke fryser i havehuset.

- Jeg bliver her i hvert fald så længe, Oscar lever, siger Leif Pedersen, mens han kikker på katten, der gemytligt gaber og åbner det ene øje på klem, da den hører dens navn blive nævnt. Den har fundet den perfekte solstribe på gulvet.

På landevejen

Leif har bygget det meste af huset selv. Han er udlært tømrer, selvom hans far egentlig havde fundet en læreplads til ham i en tøjbutik i Roskilde.

Det skulle han dog ikke nyde noget af.

- Jeg kan bedre lide at spille musik og at male billeder.

Han var dog heller ikke meget for tømrerarbejdet, og faktisk stak han af to minutter i svendeprøven. Han satte sig i stedet ud for at tegne. Men hans mester fra Bønnelycke vidste udmærket, hvor han skulle finde den unge knægt og fik ham med tilbage, så uddannelsen kom i hus.

Leif foretrak at have en malerpensel i hånden i stedet for hammer og sav, og det var da også den vej han slog ind på.

Med håndværket tog han ud på landevejene syd for grænsen for at arbejde som naver. Til andre tider var han på Grønland for at tjene til dagen og vejen. En del af pengene sendte han til faren, så han kunne holde kolonihavehuset vedlige.

I dag nyder han det rolige liv i haven med kat, venner og øl over hæk. Af og til svinger han pensel og hammer eller kører en tur med græsslåmaskinen.

Det kan godt være at alting var bedre i gamle dage, men livet i Solvang er nu også ganske godt.

Haveforeningens jubilæum bliver fejret senere på året.

relaterede artikler

Prostatakræft: Den enes død den andens redning 09. juni 2018 kl. 07:25