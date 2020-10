Vivi Madsen og Belinda Hollænder åbner køreskole på Kornerups Vænge 13. Her er de flankeret af ejendomsmægler Laura Heideby (tv.), der har stået for formidlingen af lokalerne.

Kørekort i trygge rammer

Roskilde Avis - 20. oktober 2020 kl. 09:18 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

Hollænder & Vivis Køreskole åbner på Kornerups Vænge 13 lørdag 24. oktober kl. 10. Belinda Hollænder og Vivi Madsen kommer begge med en baggrund i sundhedsvæsnet, hvor de i sagens natur har arbejdet en del med mennesker.

Derudover er de begge uddannede kørelærere gennem en årrække, og har været kolleger som sådan gennem de sidste fire år. Og nu er tiden altså moden til at springe ud med egen køreskole.

- For os som kørelærere gælder det om at skabe trygge rammer omkring eleverne, finde deres stærke sider, og arbejde med deres knap så stærke sider i et tempo, hvor de kan følge med, siger Vivi Madsen.

Mere end et kørekort

Begge er de vant til at arbejde med mennesker i pressede situationer, og både Belinda Hollænder og Vivi Madsen føler sig fuldstændig på hjemmebane i forhold til at berede vejen for deres kommende elever.

- Vi er som personer rolige og tålmodige, og vi har altid en god tone over for eleverne. Vi oplever at vores elever føler sig trygge og har tillid til os, og på den måde kan de yde optimalt. Det er vigtigt for os, at eleverne får en god oplevelse og ikke bare et kørekort, siger Belinda Hollænder.