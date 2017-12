Send til din ven. X Artiklen: Knivrøveri på Klosterengen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knivrøveri på Klosterengen

Roskilde Avis - 06. december 2017 kl. 11:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagli'Brugsen på Klosterengen blev tirsdag aften udsat for et røveri lige efter lukketid klokken 21. To mænd kommanderede de to ansatte, som var til stede, ind i butikken med hjælp af et par knive. Det skete mellem klokken 21.13 og 21.23.

Røverne forsynede sig med butikkens skrabelodder, før de forsvandt fra stedet.

Røverne beskrives begge som mellemøstlige af udseende. Begge talte arabisk. Den ene var 25 til 29 år, 170-175 cm høj, muskuløs, han havde en stor næse og skægstubbe. Han talte dansk med accent til personalet, men arabisk til sin medgerningsmand. Tøjet han bar, var en grå hættetrøje og en halsedisse, der dækkede for underansigtet. Ud over det havde sorte hansker på hænderne og sorte bukser og sko.

Den anden røver var 22-27 år, 175-180 cm høj, spinkel af bygning, sort hår. Han talte arabisk. Tøjet var en sort hættetrøje med lys skrift eller logo på brystet, sorte bukser og grå sko.

Det lykkedes ikke for politiet at finde de to røvere.

Har man set noget, som kan have forbindelse til røveriet, eller kan man genkende de to røvere, vil politiet gerne have et tip på telefon 114.

ja-