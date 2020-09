Se billedserie Lars Hjorth og Simon Hjorth kører i en af feltets ældste biler, en Triumph TR4A fra 1966.

Klassiske rallybiler dyster på sjællandske veje

Roskilde Avis - 11. september 2020 kl. 06:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Motorsporten er som al anden sport hårdt ramt af corona-restriktioner, men i vejsport med klassiske biler har man metoder til at minimere risikoen for smittespredning af covid-19.

- Vores deltagere kører med et minut mellem hver bil, så det er kun ved start, pauser og mål, at vi skal passe ekstra på at holde afstand, fortæller løbsleder i Oresund Rally, Erik Andersen.

- Alle tidskontroller har mundbind på og håndsprit klar, når tiderne noteres i deltagernes kontrolkort.

Oresund Rally er tredje afdeling af det uofficielle danmarksmesterskab for klassiske biler, CC-Cars DASU Classic, og køres nu på lørdag 12. september med start og mål i Roskilde og pauser i Rorup og Hvalsø. Med gennemsnitshastigheder på 45 km/t skal deltagerne så præcist som muligt køre ruten igennem, hverken for hurtigt eller for langsomt.

- Vores deltagere får strafpoint for hvert tiendedel sekund, de kommer for tidligt eller for sent forbi en hemmelig tidskontrol, så alle kører med fornuftige hastigheder på veje, der i øvrigt er åbne for offentlig trafik, forklarer Erik Andersen.

- Præcision, ikke hastighed, er i højsædet, og færdselsloven gælder for alle deltagere.

Favoritter til totalsejren er søn og far-holdet Rene Castillo Skjøt fra København og Jørgen Skjøt fra Blokhus i en Honda Civic CRX fra 1986. De kan dog forvente hård modstand fra far og søn-mandskabet Lars Hjorth fra Dianalund og Simon Hjorth fra Middelfart i en af feltets ældste biler, en Triumph TR4A fra 1966.

Deltagerne og deres klassiske biler kan blandt andet ses lørdag ved pauserne i Rorup kl. 12.40 og i Hvalsø kl. 15.10