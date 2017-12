Klar til oversvømmelse i Roskilde: Kystsikringen ved havnen bygget op

Når faren er ovre bliver plankerne taget ned igen og lagt i containere, så de er klar til næste gang, og så folk kan bevæge sig frit på området.

- De vejer jo en tiendedel af en sandsæk, sagde en imponeret borgmester Joy Mogensen, da hun egenhændigt satte et par planker fast på stolperne, der bliver skruet ned i cementen, når stormvarslet lyder.

Flere af de fremmødte, der var mødt frem for at prøve det nye beskyttelsesanlæg af, var imponerede over, hvor hurtigt og nemt det var at rejse aluminiumsmuren.

- Betonmuren er ikke helt færdig endnu, den bliver pænere, men den er klar til at holde vandet ude, forklarede Joy Mogensen.

