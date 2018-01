Se billedserie Arbejdet med at indrette 32 ungdomsboliger i det gamle plejehjem ved Sankt Peders Stræde skal nu i gang.

Klar til 32 ungdomsboliger i Sankt Pedersstræde

Roskilde Avis - 09. januar 2018 kl. 03:10 Af Arkivfoto: Erling J. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På sit kommende møde vil det nye Roskilde Byråd godkende arbejdet med at indrette 32 nye almene ungdomsboliger i det tidligere plejehjem ved Sankt Peders Stræde.

Roskildes store boligselskab står for projektet, der ventes at koste 40 mio. kroner. Heraf giver kommunen et indskud på 4 mio og garanterer for realkreditlån for ca. 25 mio.

De kommende boliger er specielt beregnet på unge og studerende, der har lyst til at slå sig ned i Bymidten.

En af de 21 1-værelses boliger på 37 kvadratmeter ventes at ville koste 3.472 kroner om måneden plus forbrug, mens en resterende 2-værelses på 50 kvadratmeter er beregnet til at skulle koste 4.692 kroner om måneden plus forbrug.

Byrådet har tidligere truffet en princip-beslutning, om at der skal være ungdomsboliger i det gamle plejehjem.

Miljø for unge

Socialdemokratiets nye ordfører i byrådet Daniel Prehn, der har været en af de ivrigste fortalere for projektet, ser samtidig en overordnet betydning.

- Vi ønsker, at flere af de mange unge, der er i gang med at tage en uddannelse i Roskilde, også slår sig ned i byen. Derfor et dette projekt så godt, fordi det bliver til en pris, som de unge kan betale.

- Samtidig vil vi også gerne have mere liv i Roskilde efter forretningernes lukketid, og derfor er det godt at skabe et ungdomsmiljø, der kan få unge til at blive her.

Daniel Prehn forklarer, at andre kommende bygge-projekter i- og omkring Roskildes centrum også skal have en andel af almene boliger, bl.a. til unge. Det samme gælder nye private byggerier

Her henviser han til det kommende Røde Port-byggeri, boligerne på det gamle skoleslagteri ved INSP samt det nye stadion ved Rådmandshaven.

