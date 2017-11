Kirsten Feld har været formand for Roskildes Ældreråd i 16 år og var før den tid kommunalpolitiker i over 30 år. (Foto: Jan Partoft)

Kirsten Feld takker af for Roskildes Ældreråd: Vore stemmer tæller også

- De ældres stemmer tæller også med. Så det er vigtigt, at mange blandt de mere end 20.000 vælgere over 65 år i Roskilde stemmer, både til byrådet, regionen - og til Ældrerådet.

Sådan forklarer Kirsten Feld, der nu trækker sig fra posten efter 16 år som formand for Ældrerådet. Den nu 83-årige tidligere lokale poltiker er selv et levende bevis på, hvordan nutidens ældre holder sig godt og fortsat er kvikke i hovedet.

- Vores opgave er at rådgive byrådet, før det træffer beslutninger om alle forhold, der kan have betydning for ældre. Hertil regner man så alle over 60 år, selv om de ikke altid selv oplever det på samme måde.

- Nu tror jeg, at der altid vil være en vis kritik på dette område. Maden er jo en smagssag, som folk ikke ser ens på. Men vi skal også huske, at måltidet er et af dagens højdepunkter for mange, og derfor er det vigtigt, at vi gør det så godt som muligt.