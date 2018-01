90-årige Kirsten Brøndsted var med, da FCB-møbler startede tilbage i 1950. Nu glæder hun sig over den nye forretning i Roskilde og en fornyet interesse for de fine møbel-klassikere, der blev skabt af en række dygtige arkitekter. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Kirsten Brøndsted runder 90: Lang tid med brugskunst

Roskilde Avis - 17. januar 2018

Indretningsarkitekt Kirsten Brøndsted, der nu fylder 90 år 23. januar, har brugt det meste af sit lange liv på at skabe god brugskunst og indrette boliger, som gør livet lettere og bedre for folk.

Selv har hun også haft en tilværelse rig på gode oplevelser og er glad for et helbred, så hun flere gange om dagen kan komme op og ned ad trapperne til sin lejlighed på 2. sal over Bryggergården i Algade.

Kirsten Brøndsted fik sit første job hos FDB-møbler tilbage i 1950, og derfor er hun meget glad for, at de nu har åbnet en ny butik i Roskilde, hvor folk nu kan se disse uopslidelige klassikere fra nogle af de bedste danske møbelarkitekter.

Kirsten Brøndsted voksede op i Sønderjylland og på Lolland, hvor faderen var højskoleforstander og moderen lærerinde. Derfor gik hun ikke i almindelig skole men blev undervist hjemme, men det var dog godt nok til senere at bestå en eksamen som indretnings-arkitekt. På denne skole var Finn Juhl, der stod for indretningen af FN-bygningen i New York, leder.

Møbler til folket

Allerede før sin eksamen tog Kirsten Brøndsted ud til chefen for FDB-møbler og foreslog ham en turné rundt til landets brugsforeninger og forsamlingshuse, så det nye koncept med kvalitets-møbler, tegnet af landets bedste arkitekter, kunne præsenteres.

Hun blev straks ansat og kom til at arbejde sammen med berømte møbel-skabere som Børge Mogensen og Jørgen Wegener, hvis produkter fortsat er blandt de bedste i landet.

Ideen med en landsturné blev dog aldrig rigtigt gennemført, og senere fik Kirsten Brøndsted sin egen tegnestue, hvor hun især specialiserede sig i at lave enkle og praktiske 'funktions-rum' - dvs. køkkener og badeværelser - til folks boliger.

- De to rums indretning har så stor betydning for folks livskvalitet i hverdagen. Det havde været et undervurderet område, bl.a. fordi det indtil da var kvindernes domæne, mener Kirsten Brøndsted.

Hun havde også sans for PR-værdien ved at få budskaberne frem om 'boliger der fungerer. Derfor skrev hun specialsider om boligindretning både til Berlingske Tidende og Politiken, da de store aviser havde fundet ud af, at der var mange læsere til den slags stof.

Modstandsmanden

Kirsten Brøndsted fortsatte med at arbejde indenfor boligindretning, lige indtil hun lukkede sin tegnestue for nogle år siden.

I slutningen af 1950'erne mødte hun tømreren Jørgen Diemer, som producerede nogle af de boligting, hun tegnede. Han var egentlig udlært på kontor men skiftede fag, efter at han under 2. verdenskrig kom i tysk kz-lejr for at have deltaget i modstandskampen.

De dannede par og flyttede i 1963 både tegnestue og værksted til Gevninge i den daværende Lejre kommune. Da Diemer senere blev invalidepensionist pga. skader fra krigen kastede han sig også ind i kommunalpolitik og blev som repræsentant for venstrefløjens fælles liste den eneste alvorlige opposition til den mangeårige sognekonge Evan Jensen.

I 1982 flyttede parret til Roskilde, hvor Kirsten fortsatte med sin tegnestue på 2. sal i Bryggergården, mens Diemer nød livet som pensionist. De tilbragte meget tid i Frankrig, hvor de genem mere end 30 år havde et hus lidt nord for Montpellier. Efter Diemers død i 2002 fik hun også lyst til at lære mere fransk og gik i flere år hos AOF og kæmpede tappert med de franske verbers bøjninger.

Har altid travlt

Denne ukuelighed og modet til at kaste sig over nye ting er i det hele typisk for Kirsten Brøndsted.

- Jeg nyder at leve i en by som Roskilde, hvor der er så meget gang i kulturlivet og så mange spændende tilbud, fortæller hun.

I øjeblikket er hun med i både kunst- og teaterforening samt i en privat læseklub sammen med en række gode venner.

Kirsten Brøndsted er glad for sine gode naboer i Bryggergården, der er søde og hjælpsomme, enten det gælder forskellige praktiske opgaver eller fælles spisning i gården.

Til den store fødselsdag har hun foreløbig fået tilsagn fra mindst 80 deltagere og regner med, at det hele nok skal gå alt sammen.