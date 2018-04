Send til din ven. X Artiklen: Kirken er - også - en arbejdsplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kirken er - også - en arbejdsplads

Roskilde Avis - 05. april 2018 kl. 10:21 Af Kaj Bollmann / sognepræst i Jyllinge Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I skrivende stund vides det ikke, om samfundet kastet ud i en større konflikt på arbejdsmarkedet, eller vi slipper. For første gang er også folkekirken blevet trukket massivt ind i konflikten. Kirke-funktionærerne er ramt af lockoutvarslet. Det samme gælder de overenskomstansatte præster.

Derfor er - eller var - f.eks. forårets konfirmationer truet. De fleste af os præster er tjenestemandsansatte. Det betyder, at vi kan - og skal - fortsætte med at gøre vores arbejde. Men de konfirmationsgudstjenester, vi skal afholde, kan i en konfliktsituation risikere at blive uden organist og kirketjener. Og de af vore præstekolleger, der er overenskomstansatte - og dem er der jo nogle stykker af i Roskilde Kommune - kan i givet fald ikke gennemføre deres konfirmationer.

Men kan præster tillade sig at strejke? Er det ikke imod præsteløftet og præstens pligt til at være der for sine sognebørn osv. osv. Sådan har nogle præster i hvert fald ytret sig i medierne. Ja, der har lige frem været en mindre gruppe, der opfordrede til at nægte at nedlægge arbejdet.

For mig at se er det en helt forfejlet reaktion. For det første er det jo en lille del af de overenskomstansatte præster, der var med i strejkevarslerne. Resten blev tværtimod lockoutvarslet af Sophie Løhde. Så regeringen - herunder kirkeministeren - må jo mene, at det er ok.

Det næste er, at kirken også er en arbejdsplads. Den er meget andet, og det kan og skal der tales meget om. Men den er ikke en særlig sfære uden for virkeligheden. Det afskaffede vi ved reformationen. Siden da har præster - og andre kirkelige medarbejdere - været at betragte som helt almindelige mennesker! Mine forgængere i Jyllinge præstegård drev selv præstegårdens jord indtil 1920. Først da blev der indført egentlig fast løn for præster.

Min pointe er, at når kirken er en del af det helt almindelige samfund, så gælder der heller ikke særlige regler eller undtagelser for dem, der er ansat i kirken, hvad angår arbejdsvilkår, løn, forhandlinger, konflikter osv. Noget helt andet er de undtagelser, der gælder i de teologiske spørgsmål, præsters forkyndelsesfrihed osv. Men det berører ikke kirken som arbejdsplads. Her gælder samme regler som andre steder.

Konfirmationer er jo heldigvis ikke livsnødvendige nødsituationer, der kræver nødberedskab. Man kan holde festen på dagen, og så komme i kirken senere, hvis galt skulle være. Og til de virkelig alvorlige situationer, hvor mennesker har behov for at tale med en præst, ved dødsfald og i andre situationer, er vi jo da heldigvis tjenestemandsansatte præster nok. Det samme gælder til bisættelser og begravelser.

Heldigvis ser det også ud til, at de allerfleste har fuld forståelse for dette. Jeg har kun haft et par enkelte forespørgsler fra forældre, der frygtede for konfirmationerne. Jeg tror, at alle de sygeplejersker, lærere, pædagoger, kontoransatte osv., der bor i vores sogne, hellere ser de kirkeligt ansatte være med i fællesskabet, end at vi holder os fornemt uden for. Kirken er en folkekirke.

Jeg håber naturligvis på, at sagen bliver løst uden konflikt, så alle konfirmanderne kan få den gudstjeneste, de skal have som kronen på et års forberedelse. Men skulle konflikten være en realitet, så bliver det i hvert fald en konfirmation, der vil blive husket!

