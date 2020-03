Lone og Paul Hübertz i en tom Kino-sal venter på, at biografgængerne får lov at komme tilbage. (Foto: Kim Rasmussen)

Kino-ejer Hübertz:- Vi er klar ved billetlugen

- Vi er klar igen ved billetlugen, når corona-epidemien er overstået, og folk igen får lyst til at gå ud og more sig.

- I den første uge, efter at regeringen lukkede os, havde vi travlt med at få ordnet nogle af de ting, som vi ellers ikke når til hverdag. Men det er vi færdige med, så nu må vi bare vente på, at samfundet lukker op igen.