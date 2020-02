Se billedserie Anette Danmark og Christian Lauersen er i gang med at finde det rigtige sted at sætte pennen på aftalen om cafédriften på Roskilde Bibliotek. Foto: Jan Partoft

Kendte kræfter i bibliotekets café

Roskilde Avis - 11. februar 2020 kl. 00:07 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Caféen på Roskilde Bibliotek er flyttet i forbindelse med nyindretningen af hele biblioteket. Den ligger nu ved den nye indgang i haven op mod Kulturstrøget. En ting er ved det gamle: Personalet i caféen kommer fra Center for Handicap. Her har de et godt fast job, som kan passe trods et handicap.

Det har de haft siden slutningen af 2013, og det har de også i fremtiden, da aftalen mellem Roskilde Bibliotek og Center for Handicap er blevet fornyet.

Underskrifterne på aftalen blev sat ved en lille højtidelighed i caféen, hvor biblioteks- og borgerservicechef Christian Lauersen og Annette Danmark fra Center for Handicap stod for at føre pennen på papiret.

- Det er den mest meningsfulde partneraftale jeg har skrevet under, sagde Christian Lauersen bagefter.

- Med sig havde han et gavebevis til et vægur, som caféens personale havde ønsket sig.

Annette Danmark var også glade for aftalen, da den giver nogle meningsfulde arbejdspladser.

Godt sted

En af dem, der har arbejdet i lang tid i caféen er Poul Jensen:

- Jeg kan ikke huske præcis, hvornår jeg begyndte her, men jeg har været her længe. Det er et godt sted at arbejde.

- Jeg møder allerede halv otte for at gøre klar til dagen og jeg sørger for, at vi har nogle rene trøjer at tage på, siger han.

For 14 dage siden begyndte Annette Sørensen at arbejde i caféen:

- Her får jeg lov til at lave alt muligt, det er godt sted.

Som eksempel på, hvad hun har lavet, nævner hun de cookies, der bliver serveret ved højtideligheden.

Der er ansat 10 fra Center for Handicap i bibliotekets café plus tre pædagogiske ledere. Caféen har åbent mandag til torsdag fra 9.30 til 16 og fredag fra 9.30 til 15. Der er planer om et forsøg med lørdagsåbent i efteråret.