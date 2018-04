Se billedserie Per Hestlund er ny butikschef hos Idemøbler på Københavnsvej. Foto: Jan Partoft

Kendt ansigt hos Idemøbler Tidligere boghandler chef

Roskilde Avis - 09. april 2018 kl. 18:39 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idemøblers store nye forretning på Københavnsvej 125 har med Per Hestlund fået en butikschef, der kender Roskilde og mange af dens indbyggere godt.

Han har tidligere været boghandler hos Flensborg Bog og Ide, G.A.D. på RO's Torv og hos Heinzes Boghandel, før karrieren førte ham til hovedstaden.

- Det er rart at vende tilbage til et job i Roskilde, siger Per Hestlund.

- Her møder man jo folk, som man kender og har handlet med før.

Lokalkendskabet har Per Hestlund bevaret, selv om han har arbejdet som butikschef hos Imerco i Frederiksbergcenteret.

- Jeg bor i Vor Frue, og min datter går i skole i Vindinge, så den lokale tilknytning har hele tiden været til stede, siger han.

Per Hestlund har været butikschef i Idemøbler siden 1. marts. Møbelhuset åbnede i slutingen af november.

- Vi har fået en dejlig stor butik på 3.000 kvadratmeter og med et stort udvalg af møbler, siger han.

- Her er blandt andet store afdelinger for sofaer, senge og hvad der er aktuelt lige nu: Havemøbler.

Tid for familien

Forretningen er bemandet med 12 medarbejdere i alt, og der er åbent på alle ugens syv dage.

- Møbler er som regel noget hele familien skal være enige om, så det gælder om at have åbent, når kunderne kan komme, siger Per Hestlund.

- Vi vil gerne give vores kunder den bedste vejledning, så vi sørger for at følge med i den bedste viden. Blandt andet har alle været på et sengekursus, så vi kan rådgive om, hvordan man får den bedste søvn.

Idemøblers hus ligger i krydset Københavnsvej og Ringvejen.

- Det er den bedste placering, man kan tænke sig for os, siger Per Hestlund.

- Stedet er let at komme til, ligegyldigt hvor man komme fra, og vi har fået gode parkeringsmuligheder med vores egen store p-plads.