Kendt Restaurant udvider til fortidens storhed

Roskilde Avis - 29. marts 2018 kl. 00:04 Af Tekst og foto: Anette Gundlach

Forpagter af Restaurant Herthadalen Mikkel Jerger står på stigen ved den røde pavillion, hvor et gult nylagt stråtag pryder toppen.

Indenfor er alting netop malet skinnende hvidt og står klar til de mange konfirmationer og bryllupper, der snart går i gang.

Forpagter og restauratør Mikkel Jerger er i færd med at hænge en kæde af lamper op, der skal sprede hygge, når solen går ned i de lange sommeraftener.

Mens han svinger hammeren, pointerer han, hvor dejligt det er, at der er mulighed for at lave så mange forskellige ting, når man forpagter lokalerne i det natursmukke område.

Direktør på stedet de seneste tre år Stefan Hedegaard er enig.

Når han lander i dalen, går han i gang med at fodre høns og lukke dem ud. Derefter skal de mange planer for stedet føres ud i livet.

I efteråret besluttede de to venner, at Restaurant Herthadalen skal have åbent året rundt i stedet for kun i sommersæsonen som hidtil.

Nu kan alle komme forbi fredag aften året rundt og alle dage til frokost i sommersæsonen. Resten af tiden er der booket op med bryllupper, selskaber, møder og meget andet, forklarer Stefan Hedegaard.

Orangeri i baghaven

Lige så snart frosten er gået af jorden, kommer der til at stå et orangeri i haven på den gamle restaurant.

De første arrangementer er allerede booket, siger direktøren tilfreds med det nye tiltag, mens han ser efter de fire høns, der troligt klukkende skraber rundt på gårdsplads og ved den isbelagte sø.

Han er begejstret for de mange nye planer. Han håber på, at de får restauranten til at vrimle med mennesker og liv ligesom i gamle dage, da folk fra fjerne egne kom med hestevogn til talerstolen i Herthadalen, hvor de holdt grundlovsmøder og derefter tog hen til kroen.

Eller når de trak i det fine tøj, roede på søen og så pinsesolen danse, mens de festede.

Samler på historier

Stefan Hedegaard er blevet så inspireret af stedets historie, at han har besluttet, at han med hjælp fra gæster, lokale og lokalhistorikere har besluttet at skrive en bog om stedet.

8. april inviterer han derfor alle på kaffe og kage på restauranten. Her kan man fortælle om store og små oplevelser på stedet, vise avisudklip, billeder og meget mere.

Han ligger allerede inde med en ordentlig bunke, men har brug for meget mere.

Han har for eksempel fået fingrene i en kopi fra 1856, hvor der blev søgt om kroophold på stedet til Christian IX.

Siden 1788 har der nemlig været fest og sang i Herthadalen.

Frem til midten af 60'erne hed kroen Schweizerhuset på grund af husets udseendet. Det brændte ned til grunden omkring 1963. Da det blev bygget op igen, blev murene flyttet, og det lignede ikke længere et hus, der kunne stå i alpelandet. Det skiftede navn til Restaurant Herthadalen.

Mindernes dag

Foregår 8 april kl. 13 i Restaurant Herthadalen.

Her bliver budt på kaffe og kage.

Formålet er at indsamle lokalbefolkningens minder, billeder og andet.

Målet er at publicere en bog om Herthadalen med historier både fra de lokale, gæster, godsejerne og fra stedet selv.