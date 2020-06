Keld Heick vender 78'ere

Dampradioens program 78'ere ØnskeKoncerten har besøg af Keld Heick på lørdag 13. juni klokken 17. Her vil gæsten fortælle studievært Leif Druedahl og lytterne om den lidt ældre musik, der har betydet mest for Keld Heick og hans musikalske karrierer. Heick grundlagde sit første orkester i 1966, The Donkeys, der spillede pigtrådsmusik. Bandet fik efter kort tid navnet Keld & The Donkeys, og de slog igennem til et bredt publikum med deres udgave af Ved landsbyens gadekær i 1966.