Kattens til druk

Roskilde-gymnasium med i projekt om bedre alkoholkultur

Roskilde Avis - 17. september 2019 kl. 11:00 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forrige fredag havde Roskilde Katedralskole flere end 1.000 elever til introfest, og mange elever valgte at komme forbi promillebaren og puste i et alkometer for at se, om promillen var under 0,5 for dermed at få indgangsbilletten refunderet.

Ny alkoholkultur Roskilde Katedralskole er et af de ni gymnasier, der i det kommende skoleår er valgt til at deltage i et stort forskningsprojekt, der hedder 'Gymnasier Fuld af liv'.

Alkohol fylder meget på gymnasierne, og mange unge ønsker en sundere alkoholkultur i Danmark.

Derfor har projektet til formål at skabe en sundere alkoholkultur blandt eleverne, og der sættes derfor ind allerede fra introperioden for nye elever, men også til gymnasiefester og andre sociale arrangementer på skolen.

Øl er ikke nok Som rektor har Claus Niller kunnet følge udviklingen i alkoholindtaget blandt unge på ganske tæt hold.

- For et par år siden ved den såkaldte puttefest i Dyrehaven, blev ni unge blev kørt til hospitalet og to blev lagt i respirator.

- Jeg har siden kunnet se, at forbruget af vodka var stigende, og vi fandt flere flasker uden for skolen. Samtidig faldt ølsalget til festerne, fortæller han.

Dialog om alkohol På den baggrund indførte 12 gymnasier, herunder Roskilde Katedralskole og Roskilde Gymnasium, et alkoholkodeks, der ikke tillader drikkevarer over pilsner-styrke til skolefesterne.

Derudover kan man vælge at tjekke elevernes alkoholniveau ved ankomsten. På Roskilde Katedralskole blæser halvdelen af eleverne i alkometeret, og 1/3 har en promille under 0,5.

- Så får vi en snak om, hvad de har drukket inden festen. Jeg tror ikke på forbud, men vi vil i dialog med de unge mennesker omkring alkohol, siger Claus Niller.

Vodka vinder på prisen Trods det allerede fungerende arbejde med at sætte fokus på at skrue ned for alkoholindtaget har Claus Niller valgt at være med i forskningsprojektet for at sætte fokus på glidebanen henimod den hårde spiritus.

- Det er vigtigt, at forældrene i højere grad kommer på banen. De ved generelt for lidt om det skifte, der er sket fra øl til hård spiritus, som er blevet alt for billig, siger rektoren, som hører elever sige, at de ikke vil betale 10 kroner for en fadøl, når en flaske vodka i Fakta koster 62 kroner.

Færre drikker mere Samtidig bliver weekenderne en anledning til at prøve nye grænser af - godt hjulpet af billig sprut.

- Der er et massivt gruppepres især blandt drenge - det skal helst være lidt vildere end sidste gang, siger Claus Niller, der dog også ser en anden bevægelse blandt de unge.

- Der er flere, der slet ikke drikker - og det er blevet legitimt ikke at drikke. Men de færre elever, der drikker - de drikker mere, konstaterer han.