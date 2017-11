'Kattens' til Jul i Roskilde: Årets juleskrift fejrer det historiske gymnasium

Se billedserie Rektor Claus Niller fik gjort Roskilde Katedralskole til et af mest populære på hele Sjælland (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde Avis - 19. november 2017 kl. 08:33 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man møder ældre roskildensere, der nåede at få studenterhue i en tid, hvor det ikke var hver mands eje, har de alle gået på Roskilde Katedralskole ved Domkirkepladsen.

Dengang lå her det eneste højere uddannelsessted efter folkeskolen for unge i et meget stort område - og sådan har det også været i mange århundreder forud, hvor den gamle latinskole var en af de støttepiller, som bar Roskilde gennem både op- og nedgangstider.

Alt det kan man læse meget mere om i årets udgave af 'Jul i Roskilde', der netop har hovedtema om 'Katten', som den også kaldes i folkemunde. Samme sted ved Holbækvej bliver den nye udgave præsenteret ved en sammenkomst torsdag eftermiddag.

Marianne Depping og hendes far Per Schneider fra Grønagers har endnu en gang opretholdt den gode tradition med 'Jul i Roskilde', hvor der gennem en række meget forskellige artikler fortælles om livets gang i Lise Nørgaards 'Korsbæk', Gustav Wieds Gammelkøbing - eller hvad man nu foretrækker at kalde den kære hjemby.

Skulle lave præster

Lektor i Historie Gorm Bruun Hansen trækker de helt store linjer op i Katedralskolens 1000-årige historie.

Den opstår som latinskole, fordi den store domkirkeby Roskilde skal uddanne præster til den nye religion kristendommen, så man ikke længere behøver at importere folk fra Tyskland og England. Derfor bliver 12-13-årige drenge fra en stor del af Sjælland gennem 7-8 år puttet i denne 'sorte latinskole', hvor de skal terpe for at forberede sig på et teologisk studium.

Frem til starten af 1800-tallet er det stadig hovedformålet med undervisningen. Først da kommer nye fag som historie, geografi og moderne sprog også på skemaet til en mere almen dannelse.

Smertefuld udflytning

I slutningen af 1960'erne er der ikke længere plads på Domkirkepladsen, fordi stadig flere unge vil i gymnasiet. Så staten, der på det tidspunkt ejede katedralskolerne ved landets domkirker, flytter skolen ud til helt nye bygninger ved Holbækvej.

Da Roskilde Amt så kort tid efter overtager bygningerne og indretter - amtsgymnasium i de samme bygninger - spørger mange ældre elever, om den udflytning virkelig var nødvendig.

De holder i øvrigt fortsat sammen i en meget livsduelig forening, fortæller formanden Lise Svenstrup, der gennem mange år har været med til at arrangere de populære sammenkomster ved jubilæer.

Starten på Holbækvej er heller ikke uden problemer, og en overgang er 'Katten' nærmest den mindst populære i forhold til Roskildes to andre gymnasier 'amtet' og Himmelev.

Ny fart med 'Niller'

Først da Roskilde-drengen Claus Niller bliver rektor, vender det for alvor. Sammen med skrappe medarbejdere gør han i løbet af en årrække 'Katten' til et af de største gymnasier på Sjælland, hvor endnu flere forgæves prøver at komme ind.

Selv har jeg to niecer og en nevø fra Skibby, der hellere ville gå på 'Katten' end det mere nærliggende Frederikssund, og sådan er det også i forhold til både Ringsted og Holbæk.

Claus Niller har samtidig markeret sig stærkt i det lokale samfund, f.eks. i ledelsen for Roskilde Festivalen og i Sygehusgruppen, der har kæmpet for det lokale hospital. På den måde er Katedralskolen fortsat en af domkirkebyens 'støttepiller'.

Op og ned på Vigen

En anden interessant artikel handler om restauranten ved Vigen, der efterhånden har eksisteret i 80 år og i den periode ligeledes har været gennem store op- og nedture.

Allerede i 1938 sørgede fremsynede politikere og erhvervsfolk i Roskilde for at få opkøbt området for at anlægge en strandpark. Det er nok den episode, der skildres i Lise Nørgaards Matador-afsnit om 'Feddet', hvor den fiffige borgmester får lokket Korsbæks bedsteborgere med på ideen.

De lokale erhvervsfolk fik også opført en strandpavillon, hvor der var fornem restaurant. I 1930'erne var her både dørvogter, garderobedame og et tremands orkester i samme stil som på Wivex ved Tivoli.

Under 1940-45 gik det ned ad bakke. I 1958 nåede den danske nobelpris-vinder, professor Niels Bohr, dog at invitere atomfysikere fra hele verden til frokost på Vigen, da Risø blev indviet som atomforsøgs-center.

Bagefter ændrede stilen sig til cafeteria, som passede til de mange camping-gæster, der begyndte at komme til den smukt beliggende plads med udsigt direkte ind til domkirken.

Først da brødrene Claus og Patrick Skovgaard i 2007 overtog Restaurant Vigen begyndte den at genvinde fordums niveau. I dag betragtes den som et af byens bedste spisesteder, og de to har i øvrigt også åbnet 'Skänk' på Hestetorvet.

Blandt de øvrige artikler, jeg fik øje på i dette års 'Jul i Roskilde', var artikler med Julie Bruun fra entreprenør- og container-firmaet CP, en om lokal gin i Roskilde, om samling af Fugleskydnings-selskabets gamle skiver med fuglekonger og en beretning om, hvordan slagter Frimann blev Danmarks bedste.