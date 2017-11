Send til din ven. X Artiklen: Karsten Lorentzen (DF) om hærværk mod valgplakater: Joy er naiv med ny moske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karsten Lorentzen (DF) om hærværk mod valgplakater: Joy er naiv med ny moske

Roskilde Avis - 17. november 2017

Hærværk på Joy Mogensens og alle andres valgplakater er helt uacceptabelt og noget, jeg tager dyb afstand fra. Det er bestemt heller ikke mit indtryk, at borgmesteren på nogen måde er tilhænger af burkaer .

Jeg ved i øvrigt ikke, hvem der har iværksat denne kampagne.

Men borgmesteren har været naiv i forhold til at vurdere, hvem der står bag moskéen og har sammen med biskop Peter Fischer-Møller ladet sig indrullere i et tyrkisk propagandafremstød, og det er dybt problematisk, at borgmesteren til Dagbladet har udtalt, at hun udmærket kendte til moskéens ejerforhold.

Jeg vil have undersøgt, hvornår borgmesteren blev klar over, at Diyanet - og dermed den tyrkiske stat - er reel ejer af moskéen.

Jeg antager, at udsættelsen af indvielsen af moskéen har med dette forhold at gøre. Det er klarlagt at den tyrkiske stat via Diyanet har bevilget et lån på 7 mio kroner til moskéen, og at imamerne hentes fra Tyrkiet, ligesom det er åbenlyst, at Erdogans modstandere bliver betegnet som 'landsforrædere' af moskéens imamer.

Det er mit indtryk, at Joy Mogensen har været meget naiv, og det ville klæde borgmesteren at tage afstand fra enhver indflydelse fra den tyrkiske stat.

Det er hamrende naivt at drage paralleller mellem den danske folkekirke i udlandet og tyrkisk statsideologi, sådan som borgmesteren ved flere lejligheder har gjort . Jeg vil i denne sag have ALT frem i lyset.

Karsten Lorentzen (DF)

medlem af Roskilde Byråd

