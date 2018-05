St. Valbyvej har i mange år været en af de farligste strækninger i kommunen og får nu endelig en cykelsti ind til ringvejen ved Himmelev. (Arkivfoto: Erling J.)

Kapløb om æren for ny cykelsti til Store Valby

Roskilde Avis - 01. juni 2018

Da Roskilde Byråd onsdag bevilgede 7 millioner krone til anlæg af en ny cykelsti fra St. Valby til Himmelev ved Østre Ringvej langs med St. Valbyvej udviklede det sig til et helt kapløb om at tage æren for denne trafikforbedring, som beboerne i området længe har ønsket.

Forrest i feltet lå dog helt tydeligt Jacob Søegaard (V), der selv er fra Ågerup, samt den radikale Jeppe Trolle. De havde begge spillet en vigtig rolle, da denne udgift ved forhandlingerne sidste år i august kom med på kommunens budget for 2018.

Formanden for Plan- og Teknikudvalget Tomas Breddam (S) glædede sig over, at et enigt byråd nu stod bag denne beslutning, der øger trafiksikkerheden kraftigt i denne del af kommunen.

Forbudt for børn

Jacob Søegaard fortalte om, hvordan cykelstien ved denne befærdede og på steder uoverskuelige vej, har været et stort ønske hos indbyggerne i St. Valby, Ågerup og Gundsølille gennem 30 år.

- Da jeg var dreng, fik jeg ikke lov til at cykle her. Da mine egne børn skulle gå i skole i Roskilde, fik de heller ikke lov til at køre på cykel her, fordi det var alt for farligt.

- Med denne cykelsti øger vi faktisk mobilitet og folkesundheden, fordi børnene nu selv kan cykle f.eks. til Himmelev Gymnasium, eller hvis de skal dyrke sport inde i Roskilde, forklarede Jacob Søegaard.

Jeppe Trolle (R) gjorde i al beskedenhed opmærksom på, at cykelstier var hans top-prioritet. Under sidste års budget-forhandling havde han derfor insisteret på flere penge til cykelstier, så der nu endelig blev råd til dette savnede anlæg.

Til sidst tog den konservative Lars Lindskov ordet og fastslog, at hans parti absolut havde cykelstier øverst på programmet og nu havde vundet en kæmpesejr.

Dermed stoppede debatten.

